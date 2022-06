Rubí, la quinceañera más famosa de México reapareció en “La Academia 20 años”

Lolita Cortés criticó contundentemente a la quinceañera más viral.

A cinco días del regreso de La Academia 20 años a la pantalla chica, diversas sorpresas de lo que se verá en vivo ya han circulado en redes sociales.

Y es que, en la cuenta oficial de Instagram de este concurso, se dieron a conocer a los que serían la tercera ronda de aspirantes de la competencia. Entre ellos, apareció, de manera sorpresiva, la quinceañera más famosa de México: Rubí Ibarra.

La joven viral impactó a los jueces al aparecer nuevamente frente a las pantallas y ahora con un micrófono de por medio. Con el tema Equivocada de la famosa cantante Thalía, Rubí audicionó en los escenarios para formar parte de esta nueva generación de alumnos en la competencia. Sin embargo, los comentarios por parte de uno de los jueces más controversiales no se hicieron esperar.

Luego de la interpretación de Rubí Ibarra en la tarima, Yahir,-conductor del programa-, le anunció al nuevo director de este reality -Alexander Acha-, quien era una de las aspirantes de esta ronda.

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha (Foto: TV Azteca)

Sin embargo, esto no ayudó a que la quinceañera más viral tuviera buenos comentarios. De modo que, Acha afirmó que otros participantes tienen más oportunidades para incursionar en competencia de canto:

“La verdad, creo que de todos los competidores, de todos los alumnos, encuentro más posibilidades. Yo siempre seré sincero con ustedes, muchachos. Siempre esperen de mí un trato buena onda, pero siempre voy a decir la verdad. (…) En este caso, veo superioridad en otros participantes”, destacó Alexander.

Pero no todo quedó ahí, sino que una de las jueces más contundentes del estrado, es decir, Lolita Cortés negó que la joven fuera parte de La Academia 2022, pues carecía de talento para poder concursar:

“No, claro que no. Me sorprende, me sorprende muchísimo que después de ¿Cuántos dijimos? 20 mil y tantos que hicieron audición. Esta noche, este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil”, inició la artista.

Rubí Ibarra García, así luce actualmente la quinceañera más famosa de México(Foto: Facebook@RubíIbarraGarcía)

Por otro lado, Cortés puntualizó que los nervios no son un pretexto para que la audición no fuera de las más destacadas: “Creo que hubo mucho nervio, sí. Pero cuando hay nervio también se ve de qué están hechos. En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre”, añadió la juez.

Asimismo, Lolita cerró su crítica con una contundente afirmación: “No, nena. No, princesa. Para mí, tú no debes estar aquí”.

No obstante, la historia de Rubí en La Academia 20 años, no terminó aquí, ya que el público decidió que Ibarra siguiera y se presentará el próximo 12 de junio en el primer concierto de esta competencia.

Por ello, diversos internautas reaccionaron en las redes sociales y compararon a la quinceañera famosa con participantes pasados:

Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México (Foto: Instagram/@iamrubiig)

”Amo a Lolita. Y cuánta razón tiene. Maestra siempre la mejor!!“.”La Jolette 2022″.”La jolette de esta generación”.”Así como va esto, yo le voy a Rubí, igual me divierto con el show que armé“.”OMG la historia se repite Jolette 2 volvió nunca imagine que ella es Ruby”

Ante ello, Rubí agradeció al público que la salvó de su partida, incluso se comprometió a mejorar para seguir avanzado en la competencia.

Cabe recordar que, Rubí Ibarra se hizo famosa debido a que se viralizó un video en el que sus padres invitaron sus quince años, por error, a todo el país. De modo que, su fiesta fue la más esperada del 2016.

