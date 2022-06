Yahir se sinceró sobre la relación con su hijo Tristán después de la gran polémica: “Está tomando buenas decisiones”

El hijo mayor de Yahir confirmó ser bisexual

Después de meses sumamente escandalosos, Yahir parece al fin tener un poco de paz familiar, pues el cantante atraviesa una de las mejores épocas en su carrera ahora que se ha convertido en el conductor oficial de La Academia: 20 años y agregando el hecho de que las polémicas con su hijo Tristán parecen haberse acabado.

Tras crear una cuenta en OnlyFans y subir contenido erótico sumamente explícito, enfrentarse a grandes problemas con adiciones a diversas drogas e incluso declararse como una persona bisexual, la interveción del ex académico parece cobrar sus primeros grandes efectos pues ya han pasado varios meses sin que se le relacione al joven cantante con alguna nueva polémica, por lo que su padre es ahora el que habló sobre ello.

“Tristán está muy bien ahorita con las decisiones que ha tomado.Yo siempre le dije que tomara decisiones correctas, que las pensara que no fuera tan bravo a la hora de pensar y tan eufórico, entonces ahora gracias a Dios está tomando buenas decisiones, está estudiando, está a lado de su madre, todo está perfecto”, expresó ante las cámaras del matutino Venga La Alegría Fin De Semana.

Tristán también es cantante (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Todo inició hace unos meses cuando el hijo mayor del cantante de éxitos musicales como No te apartes de mí, Fue ella, fui yo y La locura utilizó sus redes sociales para romper el silencio y hablar de manera muy libre sobre su sexualidad. Ahí confirmó que su verdadera orientación sexual es la bisexualidad y pidió a los medios de comunicación dejar de etiquetarlo sin primero escuchar “de voz propia” lo que él dice.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor ,güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, explicó en un live en Instagram.

Yahir junto a su hijo mayor Tristan (foto: Instagram/@yahirmusic)

En noviembre del 2021 aseguró que no fue difícil para él darse cuenta de que le atraían ambos géneros, pues un día comenzaron a llamarle la atención los hombres y decidió tener su primera relación. Su madre, Jacqueline Fierros, fue la única en enterarse, pues desde el mes de agosto de dicho año no tenía contacto con su padre, por lo que ahora todo parece haber mejorado para bien.

“No sé por qué dicen que me di cuenta hasta ahora de que soy bi, porque siempre lo he sabido, la gente siempre lo ha sabido, era algo muy obvio. No se trata tanto de mí, siento que las personas se están enfocando mucho en eso pero si quería la gente que aclarara esta duda y yo también quería aclarar eso, pero dejemos de decir ‘vamos a mirarlo porque es bisexual’. Para mí esto es ser como los demás, está chido”, agregó.

Tras la aparente intervención de su familia, desde hace algunos meses no se sabe de manera pública nada de Trsitán, pues se retiró de redes sociales y su perfil en OnlyFans fue dado de baja, a pesar de que el que aparentemente era su novio siguió publicando el contenido íntimo que grabaron pues él se había quedado con todos los derechos para su comercialización.

La Academia: 20 años ya tiene conductor

Yahir se encuentra satisfecho la elección de TV Azteca (Foto: Televisa)

Hace solo un par de horas, TV Azteca confirmó lo que ya era un secreto a voces: Yahir será el conductor de la nueva temporada del reality show de canto más famosos en la historia de la televisora del Ajusco. El cantante se ha mostrado muy emocionado por la elección de los ejecutivos y aseguró que dará lo mejor de él para poder darle la mejor proyección al proyecto que lo vio nacer.

SEGUIR LEYENDO: