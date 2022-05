La razón por la que Adal Ramones no estaría contemplado para conducir La academia 20 años

Adal no se ha pronunciado al respecto de su posible participación (Cortesía Adal Ramones)

Hace alrededor de tres años Adal Ramones llegó a las filas de TV Azteca, donde inmediatamente se incorporó como el conductor de La academia, dándole al reality show un nuevo aire después de más de diez años de haber iniciado el exitoso formato.

Sin embargo, algunos televidentes no se engancharon totalmente con el estilo de conducción del ex presentador de Otro rollo, por lo que algún sector del público no se mostró conforme con la elección de la televisora.

Ahora, en plenos preparativos para la que será la emisión conmemorativa del programa: La academia 20 años, la incógnita de quién será el conductor del programa sigue latente e incluso ha trascendido la información de que Ramones ya no estaría contemplado, luego de que inicialmente se había manejado su nombre.

(I-d) Horacio Villalobos, Danna Paola, Arturo López Gavito, Adal Ramones y Alexander Acha en la gala final de "La Academia" de 2019 (IG: laacademiatv)

De acuerdo a la periodista Flor Rubio, no se ha dado a conocer oficialmente la participación de Ramones en La Academia 20 años porque ninguna de las dos partes “están seguras” de su participación y contratación.

Y es que según lo expresado por la reportera en su programa Formula espectacular, TV Azteca habría detenido el contrato debido a que el también productor y comediante está solicitando una cantidad considerable por su participación en el emblemático programa, que en esta ocasión se transmitirá los sábados y los domingos en la señal de Azteca Uno.

A razón de la cantidad que Ramones estaría solicitando para participar, presuntamente la televisora podría estar considerando a otros talentos para encabezar la conducción del programa que ya confirmó a su cuadro de críticos: Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara.

El conductor fue recibido con alfombra roja y mariachis a su llegada a TV Azteca (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Se grabaron los promocionales y las primeras sesiones de fotos de los críticos y de los conductores, el único que no estuvo es Adal Ramones aunque su nombre sí estaba en el llamado. Hasta donde sé no estuvo porque están terminando de cerrar el contrato con Adal Ramones”, expresó la periodista en una transmisión en vivo.

Al anunciarse el proyecto hace algunos meses, el público comenzó a mencionar en las redes sociales a Alan Tacher, quien fue el presentador inicial del proyecto que terminó desatando la euforia por los reality shows musicales en México, por lo que su regreso al programa significaría una evocación a aquel 2002.

Además, debido a que la televisora ha impulsado a últimas fechas a la cantante Yuri, al producirle un programa especial por sus 45 años de trayectoria, transmitido este sábado 15 de mayo, ha sonado fuerte el rumor de que la veracruzana será la conductora del programa.

Según Rubio, detalles contractuales han sido la causa de que Ramones no ha sido anunciado aún (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

“Se ha hablado que si va a ser Yuri, que si va a ser Alan Tacher, hasta el momento es Adal y se está cerrando el contrato con él”, dijo Flor Rubio.

“Tres de ellos forman parte de la historia de La academia a lo largo de todos estos 20 años, este programa trata de homenajear los 20 años de las diferentes generaciones del programa”, mencionó sobre los críticos confirmados.

Respecto a la emisión, el cantante Alexander Acha fungirá como el director de la escuela, Vanessa Claudio también formará parte de la emisión como co conductora, en sustitución de Cynthia Rodríguez, quien este verano se concentrará en sus vacaciones, razón por la que no pudo participar en la emisión de la cual ella misma egresó hace años.

Lolita Cortés es una de las críticas originales que aparecerá en la emisión de aniversario (Foto: CUARTOSCURO)

Por su parte, William Valdés será el conductor digital, es decir, retomará aspectos del backstage de la casa de La academia, ubicada en Azteca Tlalpan, para realizar transmisiones y dinámicas en las redes sociales. “Solamente falta por confirmar a Adal Ramones, que seguramente será en los próximos días”, recalcó Rubio sobre el esperado programa musical que saldrá al aire el próximo 12 de junio.

