Lolita Cortés se sinceró sobre su supuesta enemistad con Yuridia

Yuridia formó parte de la cuarta generación de "La Academia" junto a Jolette, otra de las alumnas más polémicas. (Foto: @soylolacortes, @yuridiamusic/Instagram)

Tan solo faltan unos días para que La Academia regrese a la televisión mexicana con una nueva generación de cantantes que buscarán convertirse en el vigésimo ganador. En medio de la euforia que ocasionó el regreso de los críticos más polémicos y Yahir como conductor principal, algunos fans del reality de canto revivieron las polémicas más recordadas, entre ellas se encuentra la supuesta enemistad que existiría entre Lolita Cortés -Juez de Hierro- y Yuridia -ex Académica-.

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida dentro del medio artístico nacional como Lola o Lolita Cortés, sostuvo un encuentro con los medios con motivo del 60 aniversario del Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, recinto donde actualmente se está presentando con la puesta en escena musical Te amo, eres perfecto, ahora cambia.

Durante la charla fue cuestionada sobre los rumores que apuntan mantiene una enemistad con Yuridia, quien fue alumna de la cuarta generación de La Academia y con quien protagonizó varios encontronazos durante la competencia. Al respecto, la artista de 51 años confesó que durante los últimos años ha tenido la oportunidad de coincidir con la intérprete de Ya te olvidé, pero su relación no ha pasado más allá de un saludo.

“Nos hemos encontrado en algunos momentos pero ella cantando, el abrazo ha sido muy cariñoso, pero nada más”, dijo frente a las cámaras del programa De Primera Mano.

Con ello, Lolita Cortés no desmintió por completo las especulaciones, pero confirmó que si existió un acercamiento. Sin profundizar más en el tema, comentó que cualquier persona que quiera entablar una conversación con ella, limar asperezas o simplemente convivir, la puede encontrar en el teatro, ya que desde su paso por el reality de TV Azteca se ha dedicado a estelarizar obras.

“El día que gusten yo estoy en el teatro y cuando quieran verme en este teatro estoy a sus órdenes para que vean lo que yo amo hacer”, dijo.

Erasmo Catarino fue el ganador de la cuarta generación. (Foto: Azteca Uno / La Academia)

Fue en 2005 cuando la cuarta generación de La Academia impresionó al público con los alumnos que entraron a la famosa casa, entre ellos destacaron Jolette, Yuridia, Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino, Adrián Varela y Edgar Guerrero, quienes llegaron hasta la recta final. El panel de críticos que puso a sudar a los cantantes estuvo conformado por Lolita Cortés, Arturo López Gavito e Ilse -integrante de Flans-.

Durante la competencia se vivieron varios momentos de tensión entre los alumnos y los críticos, pero dentro de los más recordados se encuentra la ocasión en que la actriz de musicales comparó a Yuridia con Adrián Varela por sus interpretaciones. Aunque Lolita Cortés explicó que su intención no era asemejar su calidad vocal, la intérprete de Amigos no por favor lo tomó a mal y después de reírse pidió parar con ese tipo de comentarios.

“Yo no te voy a comparar con los demás. Lo hice en este momento porque se le hizo una crítica y él accedió”, dijo Lolita Cortés. “Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”, respondió desatando la euforia del público. “No te comparo, te estoy adulando, adulando tu voz, te falta toda la interpretación y el final estuvo mal dirigido, no sé por qué, yo esperaba un final impresionante sosteniendo esa nota hasta que terminara la canción [...] espero que tu soberbia de esta noche te ayude”, agregó

Por otro lado, Yuridia protagonizó una pelea con Jolette durante su estancia en la casa del reality show. Todo ocurridó después de que la polémica ex Académica se quedara junto a sus compañeros mientras que se estaba llevando a cabo una celebración para las artistas, situación que terminó por molestar a la intérprete de Te equivocaste.

