“La Academia 20 años”: confirman a Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Ana Bárbara como jueces

De acuerdo con los conductores de "Ventaneando" Horacio Villalobos también será juez. (Foto Instagram: @anabarbaramusic, @soylolacortes, @algavito)

Tras meses de misterio en torno a la nueva temporada de La Academia, por fin se reveló quiénes serán los críticos que integrarán el panel del jurado, los conductores principales, el director de la casa y el mentor, siendo estos dos últimos los encargados de dar un plus en la formación de los estudiantes con base en sus años de experiencia como reconocidos cantautores en la industria musical nacional.

Durante la pasada emisión de Ventaneando [9 de mayo], los conductores compartieron los primeros detalles del reality de canto que volverá a la pantalla chica después de aproximadamente dos años, esto con motivo del vigésimo aniversario de la primera generación que marcó una pauta en la realización de los shows televisivos que le siguieron.

Después de que TV Azteca confirmó que este 2022 se produciría una temporada, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que algunas figuras que sobresalieron en ediciones pasadas volvieran con motivo de la celebración. De esta manera, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que Lolita Cortés retomara su lugar dentro del jurado porque durante su paso en el programa se caracterizó por lanzar fuertes y contundentes críticas que la llevaron a ser considera como la Juez de Hierro.

Lolita Cortés si formará parte de "La Academia 20 años". (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Hasta hace unas semanas, el regreso de la bailarina era todo un misterio debido a sus declaraciones. Fue a mediados del pasado mes de abril cuando frente a las cámaras del periodista de espectáculos, Edén Dorantes, lamentó que no había sido contactada por la producción de La Academia 20 años, por lo que casi descartó la posibilidad de poder participar.

“No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita. La verdad es que mucha gente pensó y mucha gente creyó que iba a haber un acercamiento, no he tenido ese acercamiento, pero espero igual, no sé, mandar un saludo [...] Creo que ya el tiempo ha pasado y de haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho tiempo atrás”., declaró.

Días después concedió una entrevista para Ventaneando donde confesó que ya había recibido un llamado muy especial por parte de los encargados, pero hasta ese momento su colaboración todavía no se había concretado.

Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Adal Ramones y Alexander Acha regresarán en la temporada de celebración de "La Academia" (IG: laacademiatv)

“Nunca está de más escuchar, me encantaría que sean cosas favorables. No me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal, pero de eso todavía no sé hasta que me llamen”, dijo para el programa conducido por Pati Chapoy.

Sin embargo, Pedro Sola y Daniel Bisogno confirmaron que Lolita Cortés formará parte del proyecto junto a Arturo López Gavito, reconocido productor musical que también ha destacado en anteriores generaciones por sus críticas. A la dupla de unirá Ana Bárbara, cantautora mexicana que cuenta con una de las carreras musicales más sólidas en el regional mexicano.

Una gran sorpresa es que Horacio Villalobos también formará parte del jurado. Cabe mencionar que actualmente forma parte de Venga la Alegría y está conduciendo Soy famoso ¡sácame de aquí! junto a Atala Sarmiento.

Foto: @adalramones / Instagram

El equipo de Ventaneando adelantó que Adal Ramones volverá a conducir La Academia y en esta ocasión lo hará junto a Vanessa Claudio, quien recientemente regresó a México para formar parte de Al Extremo. Pese a las críticas que recibió William Valdés por su participación en MasterChef Celebrity México, se integrará a la nueva edición como host digital.

Alexander Acha será el director de La Academia 20 años y Aleks Syntek será el mentor. Hasta el momento se desconoce cuándo comenzará el reality, sin embargo, podría ser en junio. Mientras tanto, la producción se encuentra trabajando en las audiciones.

SEGUIR LEYENDO: