Kate del Castillo presumió su belleza natural sin maquillaje y con bikini en su “regreso a casa”

Kate del Castillo es actriz, productora y empresaria mexicana. (Foto: EFE/Alicia Civita)

Kate del Castillo reapareció en sus redes sociales para compartir una fotografía con motivo del regreso a su lujosa mansión ubicada en California y se robó suspiros al posar en bikini mientras tomaba el sol a la orilla de su alberca. Su publicación llegó después de las controversias en las que se ha visto envuelta: el momento que protagonizó a su llegada a la CDMX, su apoyo al movimiento Sélvame del Tren y la queja que recientemente lanzó contra un restaurante.

En las últimas horas, la protagonista de La Reina del Sur sorprendió a sus casi 9 millones de seguidores en Instagram con una fotografía muy especial, pues en pocas ocasiones presume su escultural figura que conserva a sus casi 50 años de edad en bañador. En esta ocasión, no sólo se dejó ver con un bikini amarillo con rayas negras, también posó para la cámara sin una gota de maquillaje.

De esta manera, la intérprete dejó al descubierto su envidiable belleza. Las reacciones no se hicieron esperar, pues los usuarios de la plataforma quedaron encantados con la postal que además reflejó la seguridad que caracteriza a la mexicana, pues hasta la fecha son pocas las artistas que se atreven a mostrar con mucho orgullo su rostro al natural.

Entre los 79 mil me gusta resaltó el "corazón" que dejó 'Angela Aguilar. (Captura: @katedelcastillo/Instagram)

“Feliz de estar de regreso en casa!”, escribió en su publicación. “Te amo Ardilla!!!”, comentó Roxana Castellanos, quien es una de sus mejores amigas. “Un enorme beso preciosa!! Te extraño”. “Hermosa. Disfruta mucho, mi adorada Katita. Te amamos!!!”. “Tú muy bien”. “Espectacular como siempre”. “Que felicidad verte feliz”. “Bonita La reina del sur”. “Diosa Teresa Mendoza!!!!”. “La cuerpa siempre tan hermosa”, fueron otras reacciones.

La protagonista de Ingobernable también colgó una historia de Instagram donde compartió otra mirada del lugar donde se encontraba, su hogar ubicado en Los Ángeles, California. Así dejó entrever que gozaría de un día de descanso bajo el sol y no podían faltar unas bebidas. Durante la noche del pasado sábado 07 de mayo, publicó un breve video en la misma sección para mostrar su apoyo a Saúl Canelo Álvarez, quien horas más tarde perdió contra Dmitry Bivol.

“Canelo fresco como un pepino!! así es él!. Vamos campeón!”, escribió sobre la storie. La imagen fue tomada previo a la batalla , cuando los boxeadores estaban preparándose para subir al ring.

Recientemente trascendió su relación con el director de fotografía Edgar Bahena. (Captura: @katedelcastillo/Instagram)

Hasta hace unos días Kate del Castillo se encontraba en la Ciudad de México grabando una serie inspirada en Anna Karenina, un clásico escrito por León Tolstói. Se desconoce si la intérprete ya concluyó con las escenas de su papel protagónico o en los próximos días regresará a su país natal para seguir con su nuevo proyecto.

Por otro lado, la hija de Eric del Castillo se vio envuelta en diferentes polémicas durante su estancia en México. Para comenzar, a mediados de abril sostuvo un polémico encuentro con los medios al presentarse en un teatro de la CDMX junto a su novio, Edgar Bahena y, como era de esperarse, los cuestionamientos se dirigieron hacia su nuevo romance.

“Estamos muy contentos, muy felices, muy enamorada (...) la sigo pasando increíble”, mencionó. La actriz no quiso dar más declaraciones al respecto, lo que desató empujones por parte de la prensa: “Por favor, tengan cuidado, no se lastimen (...) No puedo hablar así, no me pongas el micrófono en la cara. Yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí”, dijo notablemente incómoda por lo sucedido.

Canelo perdió la pelea. (Captura: @katedelcastillo/Instagram)

También forma parte de Sélvame del Tren, una iniciativa encabezada por artistas mexicanos que busca analizar la modificación del tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Cancún. Dentro de sus recientes polémicas resaltó el reciente comentario que lanzó contra un restaurante ubicado en la CDMX que es conocido por Lady Profeco.

