Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denunciaron ataques con drones tras las amenazas de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Qatar, Kuwait y Emiratos árabes Unidos denunciaron ataques con drones tras las amenazas del régimen iraní de restringir el paso por el estrecho de Ormuz a países que apliquen sanciones estadounidenses. Ambos gobiernos informaron incidentes separados durante la mañana del domingo, en un contexto regional marcado por el conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El Gobierno de Qatar reportó que un buque mercante procedente de Emiratos árabes Unidos fue atacado por un dron mientras navegaba en aguas territoriales qataríes, al noreste del puerto de Mesaieed. El Ministerio de Defensa detalló que el incidente provocó un incendio de poca magnitud en la embarcación, que fue controlado y permitió que el buque continuara su ruta hacia el puerto de Mesaieed, a unos 43 kilómetros al sur de Doha. No se registraron víctimas y la situación fue coordinada con las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que, durante las primeras horas del domingo, las fuerzas armadas detectaron "varios drones hostiles" en el espacio aéreo nacional. El portavoz militar, coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, comunicó la actuación conforme a los procedimientos establecidos y la plena disposición del ejército para mantener la seguridad nacional, sin especificar el origen de los drones. Kuwait señaló que, desde la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sido objetivo de decenas de ataques de fuerzas iraníes y milicias proiraníes de Irak.

Las fuerzas armadas de Kuwait detectaron varios drones hostiles en su espacio aéreo y reforzaron su seguridad nacional ante nuevos ataques.

Por su parte, los Emiratos árabes Unidos informaron que interceptaron dos drones iraníes, en un momento en que el frágil alto el fuego en la guerra de Oriente Medio se veía sometido a una gran presión. “Los sistemas de defensa aérea de los EAU derribaron con éxito dos vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irán”, declaró el Ministerio de Defensa en un comunicado publicado en X.

PUBLICIDAD

El ejército iraní declaró el domingo que los países que apliquen sanciones estadounidenses contra la República Islámica tendrán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz. Mohamad Akraminia, responsable militar citado por la agencia IRNA, señaló que está en vigor un nuevo dispositivo jurídico y de seguridad en el estrecho, que exige a los buques coordinarse con las autoridades iraníes para atravesarlo. Añadió que los países que apoyen sanciones contra Irán enfrentarán obstáculos para navegar por la zona.

Emiratos Árabes Unidos interceptaron dos drones iraníes mientras el alto el fuego en Oriente Medio sufría una fuerte presión.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 1 de mayo nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió de represalias a los buques que paguen a las autoridades de Teherán para cruzar el estrecho de Ormuz. Teherán mantiene el paso cerrado desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha afectado la economía mundial. El tráfico marítimo se encuentra limitado por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y por las restricciones impuestas por Teherán, que regula el paso por el estrecho.

PUBLICIDAD

Irán confirmó haber obtenido ingresos por derechos de paso en Ormuz y advirtió a los aliados de Estados Unidos ante la resolución debatida en la ONU. (REUTERS/ARCHIVO)

El 8 de abril, Irán y Estados Unidos pactaron un alto el fuego de dos semanas, prorrogado por el presidente estadounidense Donald Trump, e iniciaron conversaciones mediadas por Pakistán. No se ha producido una segunda reunión en Islamabad debido a las diferencias entre las partes. Estados Unidos y varios países del Golfo solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que exija a Irán dejar de impedir la navegación en el estrecho, con un proyecto de resolución presentado junto a Baréin. Rusia, aliado de Teherán, expresó su disposición a bloquear el texto.

Hamidreza Hajibabaei, vicepresidente del Parlamento iraní, anunció el 23 de abril que Teherán había recibido sus primeros ingresos por los derechos de paso por el estrecho de Ormuz. Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, advirtió en X a los países aliados de Estados Unidos en relación con el proyecto de resolución de la ONU.

PUBLICIDAD