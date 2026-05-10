Fueron encontrados sin vida los cuatro mineros atrapados en explosión en Cucunubá, Cundinamarca: estas son sus identidades

Equipos de rescate y organismos de emergencia adelantan labores de rescate de los cuerpos de las cuatro víctimas de explosión en la mina Las Quintas, en Cucunubá. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Menos de 12 horas después de que el país conociera de la explosión al interior de la mina de carbón Las Quintas, ubicada en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, las autoridades confirmaron ya fueron encontrados los cuatro trabajadores que se encontraban al interior del socavón.

Según informó el delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargastarde-noche, los cuatro mineros fueron ubicados sin vida, por lo que las autoridades ahora centrarán sus esfuerzos en la recuperación de los cuerpos.

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La explosión, que tuvo lugar en la mina Las Quintas, fue reportada inicialmente por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá. La emergencia activó un amplio despliegue de equipos especializados en rescate y atención de incidentes mineros.

En las tareas de intervención participan el equipo de Salvamento Minero, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, el Crue de Cundinamarca, la Policía, ambulancias locales y la Alcaldía municipal. Todos estos organismos se encuentran coordinando acciones para recuperar los cuerpos y asegurar la zona ante posibles riesgos adicionales.

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Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de los cuatro mineros atrapados tras la explosión en la mina Las Quintas de Cucunubá - crédito Iván Valencia/AP

Las autoridades han identificado a las víctimas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López. La confirmación de sus identidades fue proporcionada por los organismos de socorro y comunicada a sus familiares.

El hecho ocurrió luego de una fuerte explosión dentro de la mina, lo que provocó que los trabajadores quedaran atrapados. Las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión continúan bajo supervisión de las autoridades competentes.

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Lo que se sabe de la explosión en Cucunubá

La explosión al interior del socavón en Cucunubá, Cundinamarca, ocurrió en la tarde-noche del sábado 9 de mayo, según confirmó el gobernador del departamento a través de sus redes sociales.

“Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá“, señaló Jorge Emilio Rey.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales. - crédito @JorgeEmilioRey/X

En su momento, el mandatario departamental aseguró que se habían movilizado todas las unidades disponibles de Bomberos, Policía y los organismos de emergencia para hallar a los trabajadores que se quedaron atrapados luego del accidente.

“En el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate”, señaló el mandatario.

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Las autoridades y equipos de rescate permanecen en el lugar enfrentando la emergencia que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en las explotaciones mineras de la región, pocos días después de un accidente similar que dejó nueve fallecidos en el municipio de Sutatausa.

El 5 de mayo, otra explosión se había registrado en la mina La Ciscuda en Sutatausa, situada a 73 kilómetros de Bogotá, donde fallecieron nueve trabajadores y varios más resultaron heridos, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

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Equipos de rescate en la mina La Trinidad tras la explosión en Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve trabajadores muertos durante las labores de búsqueda y atención de emergencia - crédito @Marovaan/X

En esa ocasión, seis obreros que habían quedado atrapados lograron ser rescatados con vida tras ser trasladados al hospital de Ubaté. Los rescatados fueron identificados como Javier Garnica Fresneda, Luis Alberto Ávila Hoyos, Jorge Tardely Ramírez, Luis Eduardo Castellanos Infante, Hugo Caicedo Peña y Wilson Sarmiento.

El accidente en Sutatausa fue atribuido, preliminarmente, a una acumulación de gases en el socavón, donde según la Agencia Nacional de Minería operaba la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S.

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En el momento del incidente había quince mineros en el lugar. Tras la tragedia, la Gobernación de Cundinamarca activó protocolos de emergencia junto a la Agencia Nacional de Minería, autoridades municipales y organismos de socorro, desplegando equipos técnicos dedicados a la búsqueda, ventilación y control de gases en el interior de la mina.

El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, William Rozo, señaló que desde el inicio del incidente se organizó una respuesta interinstitucional y se brindó acompañamiento técnico en terreno. La Cruz Roja Colombiana también proporcionó apoyo psicosocial a las familias de las víctimas y a los afectados.

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