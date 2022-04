El polémico momento que protagonizó Kate del castillo tras su regreso a CDMX

La famosa siempre ha sifo mesurada con su vida privada (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

La famosa intérprete de La Reina del Sur, Kate del Castillo, tuvo un encuentro el pasado sábado con los medios mexicanos al presentarse en un teatro en la Ciudad de México, donde se le observó muy feliz a lado de su nuevo amor, el director de fotografía Edgar Bahena.

Pues hace ya unos meses que la actriz estrenó romance con el fotógrafo, dado que recientemente confirmó su relación frente a la prensa, pese a que la famosa siempre fue mesurada en su vida privada.

Kate afirmó frente a las cámaras que ambos se encuentran plenos con su nueva historia de amor: “Estamos muy contentos, muy felices, muy enamorada (...) la sigo pasando increíble” mencionó al pasar rápidamente, sin querer dar más declaraciones.

La intérprete de la Reina del Sur no quizo rendir más declaraciones sobre su actual noviazgo. (Instagram: Kate del Castillo)

Sin embargo, este momento se tornó un tanto incómodo, ya que la insistencia de los medios por querer conocer más de su vida amorosa derivó a que la seguridad de Kate interviniera y ella saliera huyendo de los reporteros.

Sin éxito de librarse de las cámaras, la actriz puso un alto a los medios y con una evidente molestia declaró: “Por favor, tengan cuidado, no se lastimen (...) No puedo hablar así, no me pongas el micrófono en la cara. Yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí”.

Sin duda, la actriz vivió un momento desagradable, nada comparado a las previas declaraciones que dio hace un par de meses, donde muy emocionada corroboró su noviazgo con Bahena.

Kate del Castillo sostiene una relación con el fotógrafo Edgar Bahena (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Fue hace varias semanas que la famosa constató su amorío con el fotógrafo Edgar Bahena, quien es diez años menor que la actriz, pues muy feliz comentó: “Ya qué, ya me cacharon, ni modo que les diga que no”.

Además, aseguró que Edgar es una persona que le transmite mucha tranquilidad, lo que es esencial para su vida diaria: “No ha sido tan repentino realmente, pero es un chavo que, primeramente, me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto porque me hace mucha compañía”, subrayó.

Incluso, mencionó algunos aspectos de la vida profesional de su actual pareja, destacando que le espera un gran futuro por su gran habilidad con la cámara.

“Es un chico inteligentísimo, es un tipo súper talentoso, es un tipo que sabe tanto de música, como de buen vino, como de arte, de todo puede platicar y admiro su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”.

El novio de la actriz comartió una romantica foto en su cuenta oficial de Instagram. Foto: Cuartoscuro

Estas serían las primeras declaraciones que la artista hizo con base en su relación, no obstante, en redes sociales la actriz no ha compartido ninguna fotografía o publicación referente a su pareja. Mientras que Edgar Bahena, solo compartió en el mes de feberero del presente año, una instantánea en la que se puede entrever la silueta de Kate del Castillo, frente a una soñada puesta de sol.

Ante este post, los seguidores del actor, hicieron diversos comentarios en los que confirmaron que se trataba de la actriz: “Mmmmmm ese perfil lo conozco”. “Que bello es el amor, ¿verdad?”. “Huele a amor”. “Mi Kate preciosa”. “Divina”.”La reina de mi vida @katedelcastillo”.”Que foto tan bella!!!!”. En donde destacaron los corazones y emojis de fuego.

Lo que denotó que Edgar, aunque no ha rendido declaración frente a los medios, al realizar estos pequeños detalles revela que se encuentra perdidamente enamordado de Kate, pues sin duda, la actriz no se había visto tan feliz luego de escontrarse tanto tiempo soltera.

