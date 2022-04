Kate del Castillo arremetió contra el mismo restaurante donde se quejó “Lady Profeco”

Kate del Castillo, arremetió en contra uno de los más lujosos y reconocidos restaurantes de México, luego de un supuesto mal servicio (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

La reconocida intérprete mexicana, Kate del Castillo, disonó contra uno de los más lujosos y reconocidos restaurantes de México, luego de un supuesto mal servicio; lo curioso es que es la segunda ocasión en que este local se ve relacionado en una polémica mediática luego de su incidente con Lady Profeco en el 2013.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde la histrionisa mexicana que da vida a Teresa Mendoza en La Reina del Sur, compartió en un breve hilo su disgusto por la falta de profesionalismo del local, así como en contra la actitud que se presentó en el restaurante Máximo Bistrot, por no querer calentar un platillo que le sirvieron frío.

Por otro lado, la también hija del histrión, Erik del Castillo y de Kate Trillo, detalló que sus progenitores, así como su socia, Carmen Cervantes, recibieron un trato desatento por parte del personal que estaba a cargo de atenderlos.

“Qué pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes ‘top 10′, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y mi socia Carmen Cervantes, solo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal @MaximoBistrot”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Kate del Castillo criticó el servicio dentro de un lujoso restaurante de la Ciudad de México Foto: Twitter/@katedelcastillo

No obstante, su queja pública no quedó ahí y por lo anterior, la hija de Eric del Castillo y Kate Trillo del Castillo dijo que los precios que maneja el restaurante no coinciden con la experiencia y el trato que ofrecen.

“El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además, las sillas y mesas son demasiado incómodas. Mal por @MaximoBistrot”, arguyó la intérprete mexicana,

Desde marzo pasado, Kate del Castillo se encuentra en tierras aztecas, por el rodaje de la nueva temporada de La Reina del Sur. Las grabaciones de los nuevos capítulos comenzaron a finales de mayo de 2021 en Colombia y, tiempo después, se trasladaron a la Ciudad de México.

Kate del Castillo se encuentra en tierras aztecas desde marzo del 2022, por el rodaje de la nueva temporada de La Reina del Sur Foto: Cuartoscuro

La controversia del Máximo Bistrot con “Lady Profeco”

A partir de 2011, el término “Lady” comenzó a utilizarse en México para referirse a mujeres que, con una clase social considerada como alta, cometen acciones calificadas como soberbias. La primera ocasión que se refirió este término ante el ojo público fue cuando se le denominó a dos mujeres como “Las Ladies de Polanco”, luego de agredir a un grupo de policías.

Tras ello, la segunda ocasión que se aludió el nombre “Lady” en México fue gracias a Andrea Benítez, quien fue señalada como “Lady Profeco”. En ese entonces, la joven pertenecía a una clase social privilegiada porque es hija del ex Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño.

Él terminó rápidamente se acuñó en las redes sociales para hacer énfasis en una persona que trata de aprovecharse de su posición de privilegio.

Andrea Benítez fue señalada como “Lady Profeco” por pedir clausurar un restaurante en el 2013 Foto: Instagram

La joven acudió al Máximo Bistrot, localizado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ahí, la segunda “Lady” en la historia de México, fue recibida por los meseros del lugar, quienes le pidieron esperar para que pudiera ocupar una mesa. Eso bastó para que la mujer amenazara con la frase “ustedes no saben quién soy” y con exceso de prepotencia exigió que el sitio fuera clausurado.

El caso escaló hasta la presidencia de la República, que en ese entonces estaba a cargo de Enrique Peña Nieto, quien pidió que comenzara una investigación para esclarecer los hechos. Momentos después, el padre de la joven pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales y el reconocido local reabrió una vez que concluyó el proceso al que fue sometido por los señalamientos de la joven.

