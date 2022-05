Paula, hija de Mariana Levy, compartió la verdad detrás de la agresión que sufrió: “Ya no tengo miedo”

Mariana Levy y José María Fernández "Pirru" tuvieron tres hijos: Paula, María y José Emilio. (Foto: @paulalevyy/Instagram)

Paula Levy aclaró que las fotografías donde aparece con golpes en el rostro que circularon hace unos días por internet pertenecen a una publicación que realizó hace aproximadamente 3 años, cuando fue víctima de violencia por parte de su entonces pareja sentimental y, contrario a lo que se especulaba, no fue un post actual. También comentó que la viralización de dichas imágenes puede estar relacionada con una amenaza que habría recibido por parte de su exnovio.

La hija de Mariana Levy y José María Fernández, también conocido como Pirru, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su versión detrás de las controversiales fotos que habría subido en sus insta stories a principios de mayo, esto con la intención de aclarar que su actual pareja, Mauricio Moctezuma, no es el responsable de la agresión física que sufrió, sino una persona con quien salió hace varios años.

Para comenzar, Paula Levy explicó que sintió la necesidad de hablar sobre el tema después de que trascendieron dos fotografías donde apareció con golpes en el rostro no sólo porque están descontextualizadas, sino porque también se llegó a señalar a su actual novio como presunto culpable. Aunque la joven de 22 años desmintió los rumores, no quiso revelar el nombre de su verdadero agresor.

Tras lo ocurrido, Paula compartió esta fotografía junto a Mauricio. (Captura: @paulalevyy/Instagram)

“Hace dos años subí un post exhibiendo los golpes que él [agresor], en su momento, me llegó a dar y lo borré después. Esta persona se enojó y empezó a amenazarme con compartir unos videos míos, llevaba años acosándome de diferentes cuentas de Instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar con mi relación con Mau”, comenzó en un escrito que subió en su perfil de Instagram.

La nieta de Talina Fernández mencionó que la viralización de dichas imágenes puede ser resultado de la presunta amenaza que habría recibido por parte de su agresor con la intención de dañar su noviazgo actual.

“Sé que esa persona con la que salí y lleva años acosándome mandó todo eso así para perjudicar mi relación”, continuó.

Al principio, la joven pidió no creer rumores. (Captura: @paulalevyy/Instagram)

Pese a los supuestos intentos por sabotear su relación actual, Paula se encuentra en una romance estable y la situación de violencia no se ha repetido, al contrario, ha encontrado en su pareja apoyo incondicional tanto en su vida cotidiana como en el problema que ocurrió hace 3 años. Cabe mencionar que dentro de su escrito dejó entrever que ya inició un proceso legal en contra de su agresor.

“Estoy bien con mi novio. Mau nunca ha sido una persona violenta y mucho menos hice una denuncia en su contra. Él me está apoyando como nunca en todo este proceso y me da paz sentirme acompañada por él [...] Yo con Mau estoy mejor que nunca”, comentó.

Finalmente, Paula Levy compartió que todavía no se encuentra lista para poder hablar sobre la violencia que vivió, pero espera que algún día pueda compartir su testimonio con toda la seguridad. La hermana de María y José Emilio también aprovechó el espacio para extender un agradecimiento a todas las personas que le enviaron mensajes de aliento ante la situación que vivió.

Ana Bárbara matiene una cercanía con los tres hijos de Mariana Levy. (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

“Todavía no estoy lista para hablar de la persona que me causó todo este problema, pero cuando sea el momento les juro que lo haré y con todo el peso de la ley [...] Gracias a todos los que se preocuparon por mí de verdad, estoy bien, me siento más fuerte que nunca y, aunque las amenazas ahí están, ya no tengo miedo”, concluyó.

Después de que las polémicas fotografías salieron a la luz, Ana Bárbara extendió un mensaje de apoyo para quien considera como una hija después de la estrecha relación que construyeron desde su niñez debido a que la intérprete del regional mexicano se casó con Pirru meses después del lamentable fallecimiento de Mariana Levy.

