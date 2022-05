MET Gala 2022: los memes más divertidos que dejó el emblemático evento de moda en Nueva York

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Fotos: Twitter)

Una noche de glamour, lujos y excentricidades se vivió en la icónica ciudad de Nueva York la noche del 2 de mayo con la llegada de la edición 2022 de la gala de moda del Museo Metropolitano de Arte. De este modo, a través de unas de las escalinatas más exclusivas del mundo, desfilaron las celebridades más populares del momento.

Entre brillos, plumas, telas satinadas, peinados extravagantes y más de un estilo estrafalario, el corazón de Manhattan volvió a reunir a cientos de artistas que esperaban con ansias la tan aclamada velada, en donde la moda es la protagonista y los ojos de la opinión pública están puestos en los tan esperados atuendos. Cabe mencionar que en esta ocasión la temática de la gala fue Gilded Glamour (glamur bañado en oro), la cual hace referencia al periodo de crecimiento económico de Estados Unidos en el siglo XIX, una época de la historia del país norteamericano donde la moda de las altas esferas de la sociedad era opulente y lujosa.

Pese a que el evento tiene un carácter de suma exclusividad, los medios de comunicación no tardaron en informar a los espectadores el minuto a minuto de lo que ocurría en la alfombra roja, por lo que de forma paulatina internautas comenzaron a abrir el debate sobre los mejores y peores atuendos en redes sociales, situación que dejó una ola de divertidos memes.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @histylson)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @JIMPARK96)

Pese a que en esta ocasión la lista de invitados al evento de moda más importante de Estados Unidos no fue revelada, en la alfombra roja de la edición 2022 de la MET Gala figuraron personalidades como Blake Lively junto a su esposo Ryan Reynolds, así como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Glenn Close. El magnate sudafricano Elon Musk también estuvo presente, así como la directora general de Vogue, Anna Wintour e incluso figuras de la política estadounidense como Hillary Clinton.

América Latina también estuvo presente en la tan aclamada gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y al evento asistieron grandes personalidades como la actriz mexicana Eiza González, quien deslumbró con un vestido corte sirena, ceñido en la cintura, con lentejuelas y plumas en la cauda; los reggaetoneros colombianos J Balvin y Maluma también fueron invitados al evento, así como la brasileña Anitta y el fenómeno mundial Bad Bunny, quien lució un peculiar atuendo que también fue foco de memes en redes sociales.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @iamsergioch)

Entre los mejores looks de la icónica gala de moda destacaron el de la copresentadora Blake Lively quien se llevó la noche luciendo un vestido de cuentas de Versace con un enorme lazo de satén que se desplegaba para revelar una cola azul turquesa. Asimismo, también deslumbraron con sus atuendos Anna Wintour, Vanessa Hudgens, Janelle Monae, Bee Carrozzini, Kaia Gerber y Alicia Keyes.

No obstante y desafortunadamente, los hombres -con sus respectivas excepciones- decepcionaron una vez más a los espectadores al no esforzarse en sus atuendos para el evento más importante de moda de Nueva York pues, en repetidas ocasiones, el público ha evidenciado el gran trabajo que las mujeres ponen en sus impresionantes vestidos mientras que los asistentes masculinos lucen una y otra vez smokings o trajes que no son innovadores o dignos del evento.

Pese a ello, en la alfombra roja de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York artistas como Shawn Mendes, Cole Sprouse, Óscar Isaac Hernández Estrada y Thomas Doherty sorprendieron al público luciendo impactantes atuendos ad hoc a la temática del evento, yendo más allá de los aburridos y repetitivos smokings.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @swiftoursonggg)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @r1charddo)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @maricarmenlove3)

Otra de las situaciones que causó polémica en redes sociales sobre la edición 2022 de la MET Gala fue la llegada del clan Kardashian - Jenner al evento pues, aunque por sus anteriores apariciones se esperaba que fueran las mejores vestidas de la noche, la realidad fue que sus atuendos dejaron mucho que desear este año.

La única que logró colarse entre la discusión de usuarios en redes sociales fue la socialité Kim Kardashian, quien usó el icónico e histórico vestido con el que en 1962 Marilyn Monroe le cantó feliz cumpleaños al ex presidente norteamericano John F. Kennedy. De este modo, y luciendo una cabellera totalmente rubia, la empresaria acaparó las miradas del público, sin embargo, las opiniones se vieron divididas entre quienes sustentaban que rescató el evento con su atuendo y quienes argumentaban que no tenía nada de innovador o relevante y que incluso, no tenía absolutamente nada que ver con la temática.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @alcivrr)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @basmaa_ti)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @OswanRua)

A pesar de que hubo atuendos sumamente icónicos en la alfombra roja de la MET Gala 2022, usuarios en redes sociales expresaron no haber estado satisfechos con la edición de este año argumentando que muchas de las personalidades invitadas no respetaron el dress code ni brindaron un espectáculo digno del evento como en su momento lo han llegado hacer artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Zendaya o Rihanna, quienes se ausentaron en esta ocasión.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @LynchMich)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a los mejores momentos y atuendos que dejó la edición 2022 de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Foto: Twitter / @jhony_gim)

Será hasta 2023 que este magno evento de moda volverá a acaparar la atención del público alrededor del mundo, esperando que en esta próxima ocasión se recupere la esencia característica de las galas que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha llevado a cabo desde 1948.

