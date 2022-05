¡Presente! J Balvin y Maluma asisten a la MetGala 2022 en representación de Colombia

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a convertirse en el escenario de una nueva edición de la Met Gala, una de las fiestas más importantes y extravagantes de la moda en el mundo. Tras dos años de ausencia por cuenta de la pandemia y sus restricciones, el reencuentro estuvo marcado por celebridades de todo el mundo y sus ostentosos trajes.

Diseñadores, modelos, actores y cantantes que hacen parte de la industria de la moda, y esta edición estuvo dividida en dos fases: la primera, realizada en septiembre de 2021, fue llamada ‘In America: a Lexicon of Fashion’, en tanto que esta segunda fue bautizada ‘In America: An Anthology Of Fashion’. Sumado a eso, y como ya es costumbre en los eventos más relevantes del mundo, los artistas colombianos se hicieron sentir en la exclusiva alfombra.

Uno de los invitados a la gala fue J Balvin; de hecho, era uno de los latinos más esperados en la noche, y no decepcionó con su vestimenta. Si bien arribó a Nueva York en sudadera y tenis, al Museo de Arte de Nueva York llegó con un traje negro de sastre, acompañado por zapatos de charol y un bastón del mismo color de su vestido.

El traje que lució el colombiano fue confeccionado por la firma italiana Moschino, con corte de pingüino, acorde con la temática de The Gilded Age o la época de oro de Estados Unidos. Asimismo, destaca que en una de las solapas de su saco lució varias estrellas color plata acompañadas por diamantes que brillaron en la alfombra roja.

El colombiano lució un traje con corte de pingüino adornado con varias estrellas con diamantes. FOTO: vía Instagram (hugogloss)

Por otra parte, Maluma, quien se lució con el concierto realizado en Medellín en el marco de la gira ‘Medallo en el mapa’, fue otro de los invitados a la ceremonia que contó con una amplia presencia de artistas latinos e hispanohablantes: Bad Bunny, la brasileña Anitta y la española Rosalía también estuvieron en el listado de asistentes.

Por otro lado, figuras como Jared Leto, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Olivia Rodrigo y Kylie Jenner destacaron en la alfombra con vestidos que fueron dignos de análisis por parte de varios expertos en moda.

“Sin duda, la Gala de los MET volvió con todo y el dress code buscó la moda de entre 1870 y 1890″, describió Javier Saiach; por su parte, Gabriel Lage explicó que, “Hay una mezcla entre el pasado y la actualidad. Lo que vemos es lo que se está viendo en las pasarelas internacionales. La moda que se viene es, sin dudas, la de esos años dorados”.

No está de más recordar que tres diseñadores representaron a Latinoamérica en la suntuosa pasarela de los Met Gala: la mexicana María Ponce, el colombiano Juan Pablo Socarrás, quien ha maravillado al mundo con diversas creaciones basadas en la artesanía colombiana.

En esta ocasión, el diseñador presentará un majestuoso vestido rojo con encaje hecho a mano que busca enaltecer el trabajo realizado por las comunidades indígenas.

Finalmente, la brasileña Verónica de la Canal, cuya pasión por la moda nació desde su niñez gracias a la influencia de sus figuras femeninas y las revistas de moda que, hace años, incluían moldes. Para la MET Gala 2022 creó un vestido fenomenal con el que hizo un recorrido no solo por la moda norteamericana, también por la historia de dicho país.

