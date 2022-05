Christian Nodal confirmó futura colaboración con BLACKPINK y MOMOLAND

Christian Nodal confirmó colaboración con BLACKPINK y MOMOLAND

En los últimos años, la popularidad del K-Pop ha crecido notablemente mucho más allá de Corea del Sur. Esto ha llevado a este estilo musical a ser considerado dentro de las premiaciones más importantes del mundo, así como también a los grandes festivales y escenarios, como fue la aparición de BTS en la más reciente gala de los Grammy 2022 en los primeros días de abril.

Por ello, artistas de diferentes géneros como el reggaetón, Ozuna Y Natti Natasha, han sorprendido por colaborar con las intérpretes sudcoreanas para extender su música en el país oriental. Uno de los más recientes cantantes que se sumó a este deseo fue el mexicano, Christian Nodal, quien confirmó una colaboración con dos de las agrupaciones K-Pop más reconocidas de la actualidad.

Fue durante una transmisión de Twitch, a finales de abril, mientras transmitía su partida de videojuegos, donde Christian Nodal aprovechó para responder algunas preguntas de la audiencia y habló de sus próximos proyectos, entre los cuales se encuentra una colaboración con BLACKPINK y Momoland: “Voy a hacer algo también con... ¿Cómo se llaman?... BLACKPINK y Momoland...”, evocó con emoción el intérprete regional mexicano.

Christian Nodal confirmó colaboración con Black Pink y Momoland Foto: Especial Infobae/@blackpinkofficial/@momoland_official

Rápidamente las declaraciones por parte de Nodal, se posicionaron en la tendencia de las redes sociales gracias a los miles de comentarios recibidos por parte de las seguidoras de ambas agrupaciones sudcoreanas, quienes no ocultaron su sorpresa y dividieron gustos.

“¿Cómo que Christian Nodal está trabajando con BLACK PINK? Que clase de realidad paralela estoy viviendo”. “Yo opino que Black Pink y Christian nodal graben con mariachi”, son algunos comentarios recuperados en Twitter.

Hasta el momento ninguna de las dos bandas del género Kpop han confirmado la colaboración con el ganador del GRAMMY Latino; sin embargo, se espera que en los próximos días alguna de las agrupaciones señaladas por Nodal ahonden sobre la colaboración con el mexicano.

Momoland en México Foto: Instagram/@momoland_official

Cabe recordar que las integrantes de MOMOLAND, Nancy Jewel McDonie, Lee Joo-won, Lee Hye-bin, Lee Ah-in, Kim Na-yun y Sung Ji-yeon, recientemente estuvieron en tierras mexicanas a finales de febrero para promocionar el éxito que realizaron en colaboración con la cantautora dominicana Natti Natasha, Yummy Yummy Love.

“Esperamos años para poder hacer algo así, tuvimos la oportunidad de venir a México y conocer a nuestros fans en persona y eso es muy importante para nosotras. El que podamos presentarnos frente a nuestros Merries significa mucho para nosotras, estamos muy agradecidas de estar aquí”, dijo Nancy, una de las integrantes de la agrupación en un encuentro con los medios.

Dentro de otras de las colaboraciones que tendrá el intérprete de Ya no somos ni seremos, en los próximos meses podría lanzar un dueto Christina Aguilera. Así lo detalló a finales de abril en una entrevista para el matutino Hoy: “Aquí voy a grabar la voz, con Christina Aguilera. Yo la admiro mucho, mi tía es súper fan de ella. Cuando escuché el tema yo pensé que iba a ser algo como una mezcla entre pop con regional o así y no, es mariachi”, declaró.

(Foto: @xtina, @nodal/Instagram)

Christian Nodal no compartió quién tuvo la iniciativa para hacer la colaboración ni cuándo se llevará a cabo o si habrá algún videoclip, lo que sí confesó es que no solo él siente una gran admiración por la intérprete de Candyman, Ven conmigo, Por siempre tú, Pero me acuerdo de ti, Somos nada, también parte de su familia.

Cabe mencionar que fue hace unos meses cuando Christina Aguilera retomó su carrera musical en español con La fuerza, disco donde incluyó algunos temas en mariachi como tributo a Vicente Fernández. Bajo este contexto, posiblemente el dueto que realice con Nodal corresponda a una de las canciones que integran su disco.

SEGUIR LEYENDO: