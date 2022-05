Cuál fue la película de Disney que Luis Miguel pudo ver hasta ser adulto

El cantante mexicano Luis Miguel no pudo ver películas infantiles de niño (Foto: FE/Leonardo Muñoz/Archivo)

Luis Miguel es una de las figuras más emblemáticas en la música mexicana, no obstante, a pesar de ser muy querido por el público es bien sabido que su vida no ha sido la más fácil.

Es por esto que, recientemente, se hizo viral en redes sociales una antigua entrevista del intérprete de éxitos como La incondicional o Ahora te puedes marchar con Raúl Velasco. Ahí, el “Sol de México” no sólo abrió su corazón y habló sobre su vida personal, sino que se adentró en lo difícil que fue su infancia y en como eso repercutió en él.

De acuerdo con el cantante, cuando era pequeño llegó a sentirse fuera de lugar debido a que el tema de conversación solía girar en torno a películas de Disney, pero como su carrera estaba en pleno ascenso, él no tenía tiempo suficiente para realizar este tipo de actividades que eran comunes en los niños.

Luis Miguel, como su padre, debutó como artista siendo un niño

“Hay cosas que te apenan, por ejemplo, me tocó comentar en una reunión: ‘No que la película de La cenicienta, la de la Bella y la bestia” y yo decía: ‘bueno, pues ninguna de estas películas he visto’. Y no es por nada, pero yo viví una niñez un poco distinta y con otro tipo de cosas; de Walt Disney, pues yo era un poco más en la realidad de las cosas”, comentó Luis Miguel en aquel entonces.

Asimismo, el cantante señaló que no fue una limitante para él no poder apreciar este contenido cuando era niño, pues ya cuando era mayor decidió tomarse un tiempo para recuperar ese tiempo perdido.

“No me quise quedar con esa tentación y precisamente ahora que estuve en Los Ángeles y que estuve allá grabando el disco y estoy produciendo y otras cosas, pues renté muchas películas de esas y me puse a verlas y son películas hermosas; te dan un sentido de la humanidad, de la sutileza de las cosas, de las relaciones, de la ternura”, dijo.

El actor dijo que le gustó mucho esta película (Foto: Disney)

Respecto a los filmes que vio en su etapa adulta, Luis Miguel aseguró que le gustó una en particular.

“101 dálmatas, por ejemplo, de perritos, de todo ese tipo de cosas me encantaba, lo disfruté muchísimo y las voy a seguir viendo además”, dijo.

Tras resurgir este clip, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto.

Luis Miguel dijo qué película infantil vio hasta que fue adulto

“Mi solecito… como te robaron tu infancia para deleitarnos con tu voz de ángel”. “Ay mi solecito, no las pudo ver por qué lo ponían a trabaja”. “Y así le exigen q sea un ser humano normal, cuando él nunca pudo tener una vida normal... Lo amo mucho mucho mucho”, fueron algunas de las menciones que abundaron en redes sociales.

Hace un par de semanas, Luis Miguel cumplió 52 años y, aunque el cantante no suele ser muy activo en redes sociales, sorprendió a sus más fervientes seguidores con un cautivador video que dejó pasmados a los internautas.

Fue desde su cuenta de TikTok donde el intérprete reapareció reapareció tan galán como se le ha recordado siempre y sólo necesitó 11 segundos para causar suspiros.

En el audiovisual se puede observar una serie de imágenes de Luis Miguel, en la mayoría de ellas se ve al artista con un smoking blanco, combinado con un pantalón y moño negro. También en otras de las fotografías luce un traje monocromático negro y en una más está con un atuendo más playero.

