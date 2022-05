Eiza González confirmó que asistirá a la MET Gala 2022

La actriz asistirá a la edición 2022 (Fotos: Instagram/@eizagonzalez)

El evento de moda más importante de Estados Unidos - y tal vez del mundo- llegará tras una polémica cancelación en el año 2020 por la COVID-19 y un atropellado regreso en el 2021 bajo las reglas “de la nueva normalidad”. La edición de la MET Gala 2022 ocurrirá este lunes 2 de mayo a partir de las 16:30 horas , tiempo del centro de México, y aunque las celebridades internacionales ya son buscados en redes sociales, la confirmación de la mexicana Eiza González ya comenzó a dar de qué hablar.

Aunque la lista de invitados en algunas ocasiones es liberada al público de manera anticipada, en muchas otras no. Por ello, hasta el momento no hay grandes detalles sobre los mexicanos y latinos que asistirán a esta nueva edición, sin embargo la confirmación de la protagonista de telenovelas de Televisa como Amores verdaderos, que ahora triunfa en grandes producciones de Hollywood, ha generado gran expectativa en redes sociales pues sus looks pasados -2018 y 2019- han sido ovacionados por los expertos de moda.

“¡Es esa época del año!, nos vemos el lunes @voguemagazine”, escribió la mexicana en una publicación de Instagram que fue acompañada con fotografías de su popular vestido rojo utilizado en la edición 2021, que tuvo como temática In América: A Lexicon of Fashion, una muestra de moda en homenaje al estilo y diseño norteamericano, la cual a su vez sirvió de cierre a la New York Fashion Week.

La actriz será una representante de México (Foto: Instagram/@izafans_mx2)

La confirmación de la mexicana ha generado miles de reacciones en su publicación, ya que hasta el momento ha recibido comentarios positivos que agradecen su participación y que sea ella una de las representantes de México, pues para los críticos y fans del mundo de la moda sus dos participaciones y lo que ha hecho con su carrera como modelo de importantes marcas de ropa respaldan de manera anticipada lo que pueda presentar en la edición de este año.

“Venga Eiza, no nos decepciones como otros latinos, porque tú siempre lo haces de manera increíble”. “Que digna representante de México tenemos en esta MET Gala 2022, nadie mejor que tú para dar ese glamour y belleza que se necesita”. “Si con el vestido rojo aún no superamos tu participación en el 2021″. “Me da gusto que te invitaran otra vez porque sin duda como mexicana has hecho que los americanos vean el potencial de actriz, modelo y cantante que eres y que no todo es aca ‘tercer mundo’”, mencionaron usuarios mientras que Camila Cabello agregó “Yesss”.

Eiza en las ediciones 2018 y 2021

Eiza Gonzalez en la MET Gala 2018 (AFP)

Era el año 2018 y la temática de la MET Gala se centraba en los lazos que existen entre la moda y la religión, en Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination. Para esa ocasión Eiza González asistió de la mano del diseñador Prabal Gurung, look que complementó con una gargantilla, otro collar y pendientes de Tasaki High Jewelry.

En el 2021 decidió presentarse en una creación de Versace que tenía claras referencias al viejo Hollywood y lo moderniza a través de un vestido con escote halter, silueta sirena y un sofisticado guante. Las joyas para terminar de sellar el look de gala por todo lo alto estuvieron en manos de Bvlgari. Su maquillaje llevaba un guiño especial, pues confesó que se inspiró en musas como Rita Heyworth y en los labios rojos de María Félix, según información de Vogue México.

¿Cuál es la temática del 2022?

Eiza en la MET Gala 2021 REUTERS/Mario Anzuoni

Las grandes estrellas del espectáculo desfilarán por la alfombra roja con un código de vestimenta basado en Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York, que explora las raíces de la moda estadounidense. Este tributo será exhibido en el Museo Metropolitano de Arte del 5 de mayo hasta el 5 de septiembre de 2022 .

