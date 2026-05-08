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Cancela Profepa carbonera que operaba ilegalmente en Durango con ubicación falsa, aseguran carbón vegetal y madera de huizache

Las organizaciones anunciaron que continuarán verificando la zona

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La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las acciones legales y ambientales a aplicar,
La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las acciones legales y ambientales a aplicar, (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) canceló una carbonera en el municipio de Nuevo Ideal, Durango, que no contaba con papeles para acreditar su funcionamiento, además, tenía una ubicación distinta a la que tenía registrada.

Esta acción se dio luego de un operativo en el municipio, el cual resultó en el aseguramiento precautorio de 2,400 kilogramos de carbón vegetal y de 20 metros cúbicos de madera en rollo de huizache (Acacia spp.).

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Tras ello, las autoridades ambientales emitieron la clausura total temporal de una carbonera, luego de comprobarse diversas irregularidades en la operación del establecimiento y la falta de acreditación sobre la legal procedencia de las materias primas forestales.

Inspección en establecimientos

La acción fue posible gracias a una inspección a un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales localizado en las inmediaciones de la localidad Miguel Negrete, en el municipio de Nuevo Ideal. la cual se realizó en respuesta a una denuncia por almacenamiento y transformación irregular de huizache, una especie vegetal de importancia para la región.

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Durante el recorrido, el personal de la Profepa detectó que la carbonera se encontraba en funcionamiento pero no coincidía con la ubicación geográfica registrada en el aviso de funcionamiento presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este hallazgo constituyó una de las principales irregularidades, ya que la localización es un elemento clave en la regulación ambiental de este tipo de establecimientos.

Irregularidades y aseguramiento de productos forestales

En la diligencia, los responsables de la carbonera no pudieron acreditar la legal posesión ni la procedencia de la materia prima forestal localizada en el sitio. Ante la falta de documentación, el personal de la Profepa procedió a la cuantificación y cubicación tanto del carbón vegetal como de la madera en rollo de huizache. El aseguramiento precautorio incluyó 2,400 kilogramos de carbón distribuidos en 120 costales y 20 metros cúbicos de madera en rollo de huizache, lo que representa un volumen considerable de recursos forestales cuya legalidad no pudo ser demostrada.

Como medida de seguridad, la clausura total temporal de la carbonera fue impuesta para evitar la continuidad de las actividades hasta que se esclarezca la situación legal y ambiental. La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las acciones legales y ambientales a aplicar, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de aprovechamiento y transformación de materias primas forestales en la región.

La protección de los recursos forestales en Durango es fundamental para la conservación de los ecosistemas y para prevenir la explotación ilegal de especies como el huizache. Acciones como esta contribuyen a fortalecer la vigilancia ambiental y a promover el uso sustentable de los productos forestales en el país.

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