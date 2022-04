Del video escándalo a la justicia: Kim Kardashian pide ayuda para una mexicana condenada a muerte

La socialité se ha convertido en una luchadora de causas sociales (Fotos: Instagram/@kimkardashian/ Twitter/@thekardashnms)

El apellido Kardashian se ha vuelto un sinónimo de glamour, riqueza, poder femenino y fama. Pero nada de ese imperio sería posible sin la participación de Kim dentro del núcleo familiar conformado en su mayoría por mujeres, pues a pesar de que siempre estuvieron rodeadas de celebridades y personalidades muy populares en Estados Unidos, la mayor de las hermanas fue la responsable de que su fama llegara a niveles incalculables que las ha posicionados como las solicites más populares en la historia.

Aunque pensar en ella puede ser referente de redes sociales, el reality show Keeping Up with the Kardashians o incluso Kanye West -su actual ex marido y padre de sus hijos-, existen muchas más cualidades en ella que han dejado de ser referentes directos de la cultura pop en la que siempre ha estado sumergida, pues sus intereses personales por una superación personal la han orillado a un camino muy diferente al que todos pueden ver de Kim en televisión o plataformas como Instagram.

En los últimos años la también empresaria y dueña de diversos emporios de moda y la industria de la belleza se ha dedicado a ser una embajadora y defensora de diversas causas sociales que no cuentan con gran proyección hasta que son mencionadas por ella. Su curiosidad por el mundo de las injusticias en los sistemas federales de Estados Unidos, la orillaron poco a poco en seguir la profesión que por herencia familiar correr por sus venas y de lo que hasta el momento ha demostrado ser digna representante del legado de su padre, Robert George Kardashian, famoso abogado estadounidense de origen armenio.

Robert George Kardashian, padre de Kim, fue famoso abogado estadounidense de origen armenio (Foto: Instagram/@kimkardashian)

Un recuento por su historia

Kimberly Noel Kardashian es hija del abogado y de Kris Jenner. Nació en Los Ángeles California, Estados Unidos, y tiene dos hermanas y un hermano: Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian; así como dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall Jenner y Kylie Jenner, las también emblemáticas influencers que se han convertido en la imagen de toda una generación de moda, belleza, cirugías estéticas y empresarias millonarias de poca edad.

Asistió a Marymount High School con sus dos hermanas. Durante la escuela secundaria, Kim trabajó en la firma de música de su padre, Movie Tunes, pero comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los años 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls a lado de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kim apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban la nieta de Barron Hilton -copresidente de la cadena de Hoteles Hilton- y Nicole Richie.

Las hermanas son un grupo femenino muy importante en Estados Unidos (Foto: Instagram/@kimkardashian)

El video escándalo que la catapultó a la fama

En febrero de 2007, un video íntimo casero que realizó junto a su entonces novio Ray- J en 2003, “Kim Kardashian, Superstar”, fue hecho público. Kim demandó a Vivid Entertainment por los derechos del vídeo, pero en abril de 2007 retiró la demanda y vendió el contenido a Vivid Entertainment por 5 millones de dólares, según información de la misma productora, demostrando ser una mujer capaz de materializar y capitalizar hasta los momentos más obscuros en su vida.

Su ex novio Ray-J aparentemente fue el responsable de filtrar el video íntimo (Foto: Twitter/@thekardash-mns)

Llega al mundo el fenómeno Keeping Up with the Kardashians

En octubre de 2007 junto a sus hermanas, madre y padrastro en la serie de telerrealidad de la cadena E! Keeping Up with the Kardashians. La serie ha salido al aire con veinte temporadas hasta la fecha, junto con nueve spin-off de la serie.Este reality es considerado por muchos críticos como el pionero del formato que ha sido replicado en muchos más países y conceptos, que van dirigidos a un público interesado en conocer la vida de los famosos, sus lujos y problemas personales, que por cierto ha sido uno de los más grandes aciertos en su carrera puesto que dicho programa la ayudó a consolidarse como un icono en la cultura pop que por décadas la comunidad LGBT+ y miles de mujeres han seguido.

La serie mudará de plataforma (Foto: Instagram/@kimkardashian)

Kim se convierte en abogada en 2022

Entre sus primeros logros, siendo quizá el más notorio, se encuentra la liberación de Alice Johnson, una abuela que enfrentaba cadena perpetua por un delito de drogas. Después de enterarse de su caso en octubre del 2017, Kardashian abogó por su liberación ante el presidente Donald Trump, quien tras escuchar el caso le otorgó clemencia en junio del 2018.

La mujer ya había estado presa 21 años, pero estaba sentenciada a pasar el resto de sus días en prisión por un crimen no violento. Johnson fue acusada de facilitar comunicación en un caso de narcotráfico. Kim logró que el presidente Donald Trump le diera a Johnson un perdón presidencial en el 2018 y habló con él sobre una reforma al sistema de cárceles en Estados Unidos.

Después de lograr eso, la estrella de telerrealidad más grande del mundo se ha mantenido en contacto con Johnson, a quien escogió de modelo para su más reciente negocio de fajas SKIMS Shapewear que la también empresaria lanzó en agosto del 2019, demostrando que el caso no solo había sido un truco publicitario para limpiar su imagen de los enfrentamientos con otras celebridades que había tenido, como fue el caso de su ex marido con Taylor Swift.

Alice Johnson fue la primer mujer que ayudó (Foto: Instagram/@kimkardashian)

La popular influencer que actualmente tiene 298 millones de seguidores en Instagram, combinó su maternidad de North, Saint, Chicago y Psalm con el show y se ha comprometido desde entonces a “Pelear por aquellos que merecen una segunda oportunidad”, según ha comentado en diversas entrevistas y eventos de caridad a los que asiste con frecuencia.

En mayo del 2019, durante un episodio de su popular reality ella explicó que lee las cartas que recibe de reos para decidir a quién ayudar antes de enviar los casos a sus abogados para que investiguen si tienen posibilidades de salir y si la historia que cuentan en sus misivas es legítima.

En mayo del 2019 publicó en Twitter que pudo negociar la liberación de otro preso catalogado de bajo riesgo quien estuvo tras las rejas por más de dos décadas: “¡Lo hicimos de nuevo! Tuve la mejor llamada con esta encantadora familia y mi abogada quienes acaban de ganar la liberación de su amado Jeffrey en Miami”, escribió en su cuenta. “Sirvió 22 años de cárcel por un caso de drogas… me da gusto financiar este trabajo que salva vidas”, escribió siendo alabada por cientos de usuarios que siguen su carrera como ahora aboda y solicité.

En el 2018 fue invitada a la casa blanca (Foto: Twitter/@celebri-tesasp)

En julio del mimo año volvió a sorprender pues también se reunió con el actor Momolu Stewart, quien fue acusado de asesinato cuando tenía 17 años. Tras su encuentro, ella escribió una carta al juez que llevaba su caso para pedir su liberación, lo cual funcionó y el actor fue puesto en libertad tras 22 años tras las rejas, de acuerdo a la cadena Oxygen.

Tras haber aprobado su examen como en 2021, Kim actualmente se ha pronunciado ante un nuevo importante caso que ya ha comenzado a generar una ola de reacciones a favor en redes sociales, pues se trata de una mexicana, aparentemente inocente, condenada a a la pena de muerte en el estado de Texas, Estados Unidos, lo que la influencer ha comenzado a ejercer su nueva profesión de la manera en que su padre talvez pudo haberle enseñado y ha rendido frutos.

Así a mostrado su apoyo a la mexicana (Foto: Instagram/@kimkardashian)

SEGUIR LEYENDO: