Fuerzas federales detienen a “El Botanas”, líder criminal vinculado a “Los Mayos” en Chiapas

El operativo incluye cinco cateos en municipios estratégicos, con el aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico

Elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR detienen este viernes a Horacio de la Cruz Mazariegos, conocido como “El Botanas”, en la región fronteriza de Chiapas. El individuo está identificado como líder de una red delictiva ligada al Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”.

De acuerdo con los primero reportes, las autoridades ejecutaron cinco órdenes de cateo en propiedades ubicadas en Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo. Todas relacionadas con actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

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Las investigaciones señalan que “El Botanas” funge como operador regional de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa en la frontera sur. Su organización se dedica al trasiego transnacional de droga con ruta hacia Estados Unidos.

Con los datos de prueba obtenidos, la autoridad ministerial libró los mandamientos correspondientes, que permitieron ejecutar de manera simultánea cateos en dichos puntos, incluyendo un rancho, una bodega y viviendas, donde fueron detenidas dos personas.

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El operativo incluye cinco cateos en municipios estratégicos, con el aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico

Durante los operativos, se aseguraron dos inmuebles, siete armas de fuego, 109 cartuchos de diferentes calibres, 19 cargadores, seis equipos telefónicos, dos chalecos tácticos y dos vehículos, entre ellos una camioneta blindada, además de diversa documentación y equipo electrónico.

En esa misma jornada, las fuerzas federales aprehendieron a Carmen Yadira Rodas Mateo, señalada como integrante del mismo grupo criminal. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica junto con los objetos asegurados durante los cateos.

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Bajo este panorama, el operativo representó una afectación económica estimada en 2 millones 804 mil 190 pesos para el grupo criminal, el cual debilita su estructura financiera y limita su capacidad logística en la zona.

Las autoridades destacaron que estos cateos forman parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la región. El objetivo es mantener el Estado de derecho y proteger a la población de la frontera sur.

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El operativo incluye cinco cateos en municipios estratégicos, con el aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico

Con ello, la Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso con la colaboración interinstitucional. Su meta es desmantelar las capacidades de los grupos delictivos y avanzar en la construcción de la paz.

Este operativo responde a labores de inteligencia naval y trabajos coordinados de investigación. La información recabada permitió identificar y ubicar los inmuebles utilizados por la organización.

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La acción coordinada de las fuerzas federales en Chiapas representa un golpe relevante para la estructura delictiva de “Los Mayos”. El aseguramiento de armas, vehículos y bienes afecta de forma directa las operaciones ilícitas en la frontera.