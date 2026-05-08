Dave Coulier revela que perdió 20 kilos durante su lucha contra el cáncer: “No he comido nada sólido en meses”

El actor reveló que ha perdido aproximadamente 20 kg debido al tratamiento contra un carcinoma.

El jueves 7 de mayo, Dave Coulier reapareció en público para explicar los notorios cambios físicos que han preocupado a muchos de sus fans en los últimos meses. A través de un video en Instagram, el actor y comediante de 66 años habló con sinceridad sobre la drástica pérdida de peso que ha sufrido tras enfrentar dos diagnósticos de cáncer en menos de dos años.

El artista que encarnó a Joey Gladstone en la serie Full House, informó que actualmente padece las secuelas de un tratamiento de radiación para tratar un carcinoma en la garganta y la base de la lengua.

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Los efectos secundarios de este proceso han impactado su alimentación y su capacidad para hablar, lo que resultó en una pérdida de 45 libras—más de 20 kilos—según detalló en el video compartido junto a su marca de bienestar Awear Market. El actor explicó que desde hace meses no puede consumir alimentos sólidos, lo que explica el cambio en su aspecto físico.

“La última vez que publiqué algo, algunos de ustedes dijeron que me veía diferente y que sonaba diferente, y es verdad”, afirmó. “También ha afectado mi capacidad para hablar; algunos dijeron que mi voz suena distinta, y tienen toda la razón con lo que ven y escuchan”.

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Coulier reapareció en Instagram para responder a las preocupaciones de sus seguidores sobre su aspecto físico y su voz. (Composición/Capturas de Instagram)

La batalla médica de Dave Coulier comenzó en noviembre de 2024, cuando informó a la revista estadounidense PEOPLE que había sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3. Tras someterse a varias rondas de quimioterapia, anunció meses después que estaba libre de cáncer. Sin embargo, en diciembre de 2025, el exprotagonista de Full House recibió un nuevo diagnóstico: carcinoma escamoso p16 relacionado con HPV, un cáncer de cabeza y cuello localizado en la base de la lengua.

De acuerdo con la publicación estadounidense Us Weekly, el carcinoma orofaríngeo puede causar síntomas como dolor persistente de garganta, ronquera, inflamación de ganglios linfáticos, dificultad al tragar y pérdida de peso inexplicable. Coulier aclaró que esta enfermedad no estaba relacionada con el linfoma que había superado previamente.

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Coulier contó a PEOPLE que el segundo diagnóstico fue un golpe inesperado porque se sentía bien físicamente al momento de recibir la noticia. Aun así, el actor considera que la detección temprana terminó salvándole la vida. “Resulta que, si no me hubiera hecho ese PET scan, no habrían detectado esto tan temprano y pronto habría estado sufriendo muchísimo”, explicó. “Por extraño que suene, ahora estoy agradecido por el primer cáncer, porque me ayudó a detectar el segundo”.

En febrero de 2026, Coulier comunicó en el programa estadounidense Good Morning America que estaba en remisión de ambos cánceres tras completar 35 sesiones de radioterapia.

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Tras superar un linfoma no Hodgkin, Dave Coulier enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer en la base de la lengua.(ABC/Disney)

Pese a las secuelas físicas del tratamiento, Coulier aseguró en su reciente video que recibió noticias alentadoras sobre su recuperación. El actor explicó que sus estudios PET más recientes mostraron resultados positivos tanto para el carcinoma de garganta como para el linfoma.

También compartió que poco a poco comienza a notar algunos signos de recuperación tras la quimioterapia. “El cabello ya me está creciendo un poco”, comentó con optimismo.

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En paralelo a su recuperación, el actor explicó que ha mantenido su mente ocupada trabajando en proyectos creativos, realizando obras de arte, escribiendo y desarrollando contenido para Awear Market, la tienda de productos no tóxicos que maneja junto a su esposa, Melissa Coulier.

Dave Coulier continúa enfrentando las secuelas del cáncer con el apoyo incondicional de su esposa, Melissa Coulier (Instagram/@dcoulier)

La publicación del video motivó numerosas muestras de apoyo de colegas y seguidores. Entre los mensajes destacados se encuentran los de Scott Weinger, quien interpretó a Steve Hale en la serie, y Kelly Rizzo, viuda del fallecido Bob Saget.

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Rizzo expresó su cariño y admiración por Coulier, mientras que John Stamos, también excompañero de reparto, elogió públicamente la actitud positiva del actor durante su lucha contra el cáncer, calificándolo como “mi héroe y mi inspiración número uno”.