Alfredo Adame felicitó a Sasha Sokol por denunciar a Luis de Llano: “Todos lo sabían y nadie dijo nada”

Adame sobre caso Sasha Sokol y Luis de Llano (Foto: IG @alfredoadamevonknoop/sashasokolova/luisdllanomacedo)

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana y en esta ocasión decidió romper el silencio y dar su opinión sobre la denuncia de abuso que hizo Sasha Sokol contra Luis de Llano en fechas recientes y donde la antigua integrante de Timbiriche mencionó que su relación con el productor sucedió cuando ella tenía 14 años y él 39.

Ante esto, el exconductor de Hoy mencionó en un encuentro con los medios que esto no era una noticia nueva para aquellos que están adentro del mundo del espectáculo y envió un contundente mensaje a la cantante.

“Es terrible, yo lo condeno de una manera terrible. Todo mundo lo sabía y nadie dijo nada, ese es el peor problema. Yo felicitó a Sasha por haberlo dicho y a todos los compañeros que la están apoyando, es un parteaguas aquí en México porque desgraciadamente las mujeres no se atreven a denunciar a quienes durante años las han estado acosando sexualmente, laboralmente”, explicó Adame.

Alfredo Adame ha sido en varias ocasiones por ser un misógino (Foto: Instagram/@programahoy)

Adame ahondó en que él también sufrió acoso sexual, pero destacó que tuvo una forma bastante particular para frenar el problema.

“Muchas veces fui de acoso sexual y, ¿sabes cómo lo solucioné? Con un chingadaz* a sacerdotes a maestros a actores, muchas veces”, declaró.

Y es que estas declaraciones de apoyo a Sasha Sokol por parte del famoso se dieron aún cuando en repetidas ocasiones ha sido señalado por varias compañeras del medio como un machista.

Tal fue el caso en 2021, cuando su ex esposa Mary Paz Banquells aseguró que su matrimonio con Adame no fue miel sobre hojuelas, ya que el actor ejerció violencia sobre ella.

“Entendía que venía con problemas, pero me hice a la idea que con amor iba a solucionarlos. Te ciegas totalmente y crees que va a ir tranquilizándose. Esos signos de violencia eran porque traía mucho coraje de su vida pasada, tú no los ves”, contó Banquells en una antigua entrevista en el programa Mimí Contigo.

La extimbiriche desmintió las declaraciones de Luis de Llano (Foto: Instagram/@sashasokolova)

En el intento de equilibrar su vida con el matrimonio comenzó a recibir amenazas de su esposo, sobre todo la de divorciarse de ella. Mary Paz no estaba preparada porque se casó con la idea de un matrimonio para toda la vida; además, le pesaba que sus hijos no crecieran con una figura paterna o que les afectara el proceso de separación.

“Muchos abusos son verbales, el quererme separar de mi familia me dolía mucho. En mi caso, como era público, cada vez que lo veía en un programa hablando mal de mi familia me dolía. Vas permitiendo cosas. Me decía ‘¿de dónde me saliste tan rebeldita?’ porque era tenerme que pintar el cabello del color que él quería, si no me dejaba de hablar”, argumentó.

Otra artista que también acusó a Adame fue Laura Zapata, quien el año pasado expresó su opinión después de que el presentador insultara a un automovilista mientras era candidato por el partido Redes Sociales Progesistas (RSP).

“⁦@RSPorgMX @RedesTlalpan ⁩ ¿Éste es su candidato?, Mentándole la madre a la ciudadanía. Es un violento, misógino, maleducado, patán. Lo único que quieres es entrar a robar”, escribió la famosa en aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO