“Quieren sus cinco minutos de fama”: Alfredo Adame respondió a las acusaciones de su ex Mary Paz Banquells sobre misoginia

El actor Alfredo Adame de nueva cuenta está inmerso en una serie de declaraciones polémicas, pues al tiempo en el que le llueven acusaciones por estar involucrado con ‘el cirujano de las estrellas’ Juan José “N”, (que actualmente está preso y en disposición de las autoridades) y también de ser violento contra las mujeres, este ha explicado que son difamaciones para colgarse de su imagen.

Ante los constantes señalamientos de misoginia que le pesan al momento, este se defendió, y en exclusivas para el programa Sale el Sol, aseguró que lo ‘más misógino’ que ha hecho es quitarle las tarjetas de crédito a una mujer, hablaba de su expareja Mary Paz Banquells.

“La única que ha dicho alguna cosa, algo en mi contra, fue mi exesposa, Mary Paz Banquells. Después de 22 años acepté lo que era y le deshice el matrimonio pero ahora dijo, a ultimas fechas, que claro, jamás aseguró que le pegué, que la humillé, ni nada. Lo que dijo a ultimas fechas fue que yo ejercí violencia psicológica sobre ella”, a ello el actor agregó que sí, que esta sucedió cuando le quitó control sobre sus tarjetas de crédito.

Tras aceptar que fue una persona violenta contra su exmujer, este quiso ironizar el comentario. También acusó a Banquells de querer robarle y estafarlo durante su matrimonio. La calificó además como alguien que llevó mentiras hacía su persona en los medios de comunicación.

Mary Paz Banquells con Mimí Contigo

“Sí, sí la ejercí, para ella la violencia psicológica es que yo le quite las tarjetas de crédito. Esto después de sorprenderla en los hurtos y robos. y que le deje de hablar por por las mentiras y todo este rollo. Dice que ejercí violencia y pues sí, en los últimos tres meses (de su relación)”, dijo cuestionado por el matutino.

A diferencia de lo que muchos creen, según él, nunca se ha llevado un solo rasguños después de tantas polémicas en las que se ha visto envuelto. Incluso, agregó que estas le han servido para impulsar su carrera. Sentencio: “me han hecho los mandados”.

También, aseguró que quienes hablan de él solo quieren colgarse de su fama, tener sus 5 minutos. Según sus consideraciones, sus 30 años de carrera le respaldan de cualquier acusación, aun si esta es por misoginia, violencia, e incluso homofobia.

“Los dos últimos dos años me he visto en polémicas, la gente me busca, quieren mis reflectores, quieren sus 5 minutos de fama, pero yo me conduje durante 30 años como un hombre decente, trabajador y educado. Entonces, ¿tú crees que estos chismes de toda esta gente que quiere vivir de mí van a dañar mi persona? ¿O van a dañar mi imagen? No van dar nada, me hicieron los mandados”, expresó en entrevista el polémico actor.

Respecto a los señalamientos que le pesan por supuesta homofobia, dijo que esto no era cierto. Dijo ser una persona universal que ama a todas las personas, al igual que sus religiones. Dijo que quienes no creen en esa versión son ‘primitivos’.

“El tema de la comunidad LGBTI, ahora se escandaliza la gente, afortunadamente se abren los canales y se da más equidad de género. Yo no tenor tirria a nadie, amo a los católicos, a todos (...) a los heteros, a los homosexuales, a las lesbianas, a todo mundo, soy un ser universal”, fue lo que respondió tras estas otras acusaciones. En tanto, ha dicho que de nueva cuenta le quieren destapar viejos escándalos para dañar su imagen. El actor también va por un curul en la Cámara de Diputados por el partido Redes Sociales Progresista (RSP).

SEGUIR LEYENDO: