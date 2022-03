Andrea Legarreta reaccionó ante las nuevas acusaciones de Alfredo Adame: “No voy a caer”

Andrea Legarreta y Alfredo Adame fueron compañeros durante el matutino Hoy hace 20 años Foto: Especial Infobae

Alfredo Adame arremetió nuevamente contra de la conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta. Ante las polémicas declaraciones que hizo quien fuera su compañero hace más de 20 años, la esposa de Erik Rubín decidió no quedarse callada y se defendió tratando de mantenerse al margen de la situación.

La conductora de Televisa aprovechó el espacio que le ofrecieron algunos medios de comunicación para expresar su postura ante las polémicas declaraciones del también histrión mexicano y dejo en claro que no pretendía caer en sus provocaciones para no hacer más grande su enemistad, por lo que se quedará con su versión de lo que realmente ocurrió.

“Yo no voy a caer en ninguna provocación de nadie. Creo que al final la vida de cada quien, el recorrido que cada uno hemos tenido, habla por sí solo”, expresó ante las cámaras del periodista de espectáculos, Edén Dorantes.

Andrea Legarreta compartió una fotografía donde sorprendió a sus poco más de 5.5 millones de seguidores en Instagram Foto: Instagram/@andrealegarreta

La también histrionisa aseguró que las acusaciones de su entonces compañero en Televisa durante 1999 al 2000 le eran irrelevantes, pues declaró que no tenía interés en saber qué es lo que dijo Adame durante su entrevista con la periodista, Inés Moreno a través de su plataforma de YouTube a finales de febrero del 2022.

“No voy a caer en una provocación, ni siquiera quiero saber qué dijo, mejor yo sigo con mis cosas, con mi vida que trato de que sea lo más positiva posible, de la mejor manera, con mis hijas, con mi trabajo, con mis amigos, lo más respetuosa posible. Tratar de vivir en positivo”, refutó Legarreta.

Cabe recordar que, según Alfredo Adame, la rivalidad entre ambos comenzó luego de que la famosa presuntamente hiciera un complot en su contra para que los ejecutivos de Televisa le llamaran la atención, por lo que la acusó de ser la responsable de que despidieran a varios conductores y productores de Hoy.

Alfredo Adame arremetió contra Andrea Legarreta nuevamente

“Por Andrea Legarreta corrieron a trece conductoras de este programa y a ocho productores y productoras, porque la señora tronaba los dedos y para afuera. La única razón que tenía era que tenía una amistad, ya te imaginarás de cuáles, con un alto ejecutivo de Televisa”, dijo en la entrevista el excandidato de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Por otro lado, el también político que pretender contender por la Alcaldía de Coyoacán en 2024, en una pasada intervención para Multimedios Televisión, fue cuestionado si en algún futuro podrí perdonar a Legarreta por lo que supuestamente le hizo durante su etapa como conductor de Televisa.

“Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto”, dijo el pasado 7 de febrero.

Andrea Legarreta y Alfredo Adame comenzaron su enemistad cuando en plena transmisión de Hoy, el también histrión ofendió a la ahora esposa de Erik Rubín Foto: Captura de Pantalla YouTube

La enemistad entre la conductora y Adame surgió hace más de 20 años, el actor ya daba avisos de su actuar errático, pues en una emisión del programa matutino Hoy se atrevió a decirle a su entonces compañera Andrea Legarreta “Quítate, perr*” ante el asombro de la presentadora y la producción.

La polémica entre ambos presentadores resurgió con fuerza, luego de que Adame ofreciera una entrevista a una revista en la que no solamente acusó a Legarreta de ser una mala compañera de trabajo, sino de haber sido infiel a su esposo, Erik Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa y fueron estos comentarios en relación con la conductora lo que le permitió a televisora despedir a Adame del programa Hoy.

