Alfredo Adame contra Eduardo “Chile” de “Acapulco Shore”: “Que le ponga un billetito porque con jodidos no peleo”

El actor respondió ante la propuesta de una pelea por parte del integrante de Acapulco Shore

Alfredo Adame podría tener su siguiente gran pelea, física o virtual, pues ahora uno de los integrantes más populares de Acapulco Shore le ofreció agarrarse a golpes después de que en un canal de YouTube se le preguntó a Eduardo Chile con quién le gustaría tener una polémica así y aunque él admitió que lo admira, el actor de Televisa respondió de una manera más controversial.

El mundo del espectáculo mexicano ha encontrado un nuevo rostro maculino que protagoniza los mayores escándalos mediáticos, no solo por confrontaciones ante las cámaras de diferentes televisoras, sino por tener conflictos constantes con personas fuera del medio. Es por esto que Alfredo Adame ahora es uno de los principales personajes que otros artistas buscan para generar “morbo” y ahora en el canal de YouTube de Gerardo Escareño -mejor conocido como Vaya Vaya- se ha generado el nuevo enfrentamiento.

Sin conocerlo o saber lo popular que es en las nuevas generaciones gracias al reality que es transmitido en Paramount +, el villano de telenovelas respondió de una manera que ya ha sido calificada en redes sociales como “barrio” pero igual de icónica que las frases de Niurka Marcos: “¿Quién es este? Cuando quiera, yo cuando quiera, claro va. Nada más que le ponga un billetito porque yo con jodidos no peleo”, expresó en el popular canal de escándalos de el entretenimiento mexicano.

Así reaccionó el actor (Fotos: Instagram@adamenia_89/@eduardoelchile)

Pero, ¿cómo inició todo? Fue dentro del mismo canal que el integrante de la novena temporada de Acapulco Shore aseguró que le gustaría “hacer una polémica” con el actor de melodramas como Amar Sin Ley, La Doble Vida De Estela Carrillo o Dos Hogares. De una manera muy divertida a como tiene acostumbrado a su público, el también ganador de la cuarta temporada de Big Brother México -que en el 2015 ganó medio millón de pesos- admitió que es fan de Adame y por lo tanto sería un sueño hacer eso.

“Quisiera hacer una polémica con Alfredo Adame, soy su fan. No pues le cantó un tiro”, mencionó el ahora también Dj que ha recorrido diferentes estados de la república mexicana deleitando a sus jóvenes fans con mezclas de diversos géneros musicales.

Alfredo ya ha sido nombrado "la nueva Niurka Marcos" Foto: Captura de pantalla Twitter / @SalvadorZA

En redes sociales ya han surgido una serie de comentarios a favor de que este enfrentamiento suceda por lo cómico que podría llegar a ser: " No me imagino a Alfredo con el Chile”, “Que se arme porque yo pagaría por algo así”, “Chile no sabe pelear pero Alfredo tampoco por lo que sería súper divertido”, “Después de las peleas en Aca Shore y los virales de Adame creo que será un éxito una pelea”, expresaron.

Alfredo Adame en los últimos años ha generado una serie de escándalos públicos siendo su pelea callejera en periférico de la Ciudad de México la más reciente y viral en Twitter y Facebook. El lunes 25 de enero se dio a conocer que se enfrentó a una familia y dicho momento fue captado en video por lo que su difusión en las redes sociales propició que se generarán decenas de memes y burlas.

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con mujer. (Foto: Captura)

Y es que en el video se le ve al controvertido actor con la camisa abierta y dando manotazos mientras forcejea con una mujer identificada como Maythe, quien según el actor lo habría despojado de una alhaja. Tras la pelea, Adame denunció que se trató de un montaje orquestado por la familia implicada para despojarlo de sus pertenencias.

Esta denuncia se sustenta en la posibilidad de que los atacantes del también aspirante a político pertenecieran a una presunta banda de “monta choques”, personas que propician un accidente vial con el fin de facilitar el escenario para cometer robo.

