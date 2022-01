Alfredo Adame: sus peleas más recodadas contra Carlos Trejo, Laura Bozzo y Andrea Legarreta

Alfredo Adame volvió a posicionarse en los marcadores de tendencias de las redes sociales tras salir a la luz una grabación en video donde se le veo en plena trifulca con una familia, presuntamente en las inmediaciones de Periférico Sur en la Ciudad de México.

El video ha causado revuelo y de él han surgido memes señalando la falta de pericia de Adame en cuestiones de defensa personal, pues se puede ver cómo el actor y aspirante a político forcejea con una mujer, es derribado por el esposo de ésta e incluso la hija de ambos alcanza a darle golpes.

Por su parte, el actor de 63 años ha dado su versión asegurando que fue víctima de un modus operandi delincuencial conocido como “monta choques”, en referencia a que algunas personas propician un altercado vial para hacerse de palabras con los automovilistas y derivar en otras situaciones como el robo, mismo que Adame sostiene que le querían hacer.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Videos: Twitter @MxCapitalino / @VideosVirales69

Según el actor, tras el altercado notó que ya no traía puesta una cadenita de oro, presuntamente valuada en alrededor de 15 mil pesos, y que habría sido la mujer que “se le lanzó directamente al cuello” quien la habría sustraído.

Esta situación ha dado pie a recordar las violentas riñas y mediáticas trifulcas en las que el actor ha sido protagonista en el pasado.

Hace más de 20 años, el actor ya daba visos de su actuar errático, pues en una emisión del programa matutino Hoy se atrevió a decirle a su entonces compañera Andrea Legarreta “Quítate, perra” ante el asombro de la presentadora.

Dicha situación fue el motivo de molestia de la conductora, quien a la fecha ha preferido guardar sus comentarios sobre Adame, toda vez que él ha seguido expresándose negativamente de ella a través de los años, y aseguró que la conductora fue la culpable de él haber sido sujeto de veto por mucho tiempo en Televisa.

Alfredo Adame ha declarado que Andrea Legarreta ostenta mucho poder en Televisa y es capaz de mandar vetar a quien le parezca (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

Adame la ha insultado ante las cámaras de televisión e incluso llegó a asegurar que le fue infiel a su esposo Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa: “es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación”, expresó entonces.

Otra de las peleas más recordadas del actor que ha declarado ser experto en artes marciales, fue la suscitada contra su eterno rival, el caza fantasmas Carlos Trejo en plena conferencia de prensa, pues el investigador de lo paranormal le lanzó una botella en la frente al actor.

La polémica tuvo lugar en julio de 2019, en una conferencia de prensa en la que ambos pactaron subirse a un ring para desquitar sus diferencias, pelea que nunca sucedió y propició que Adame terminara ensangrentado luego de que Trejo, cansado de la soberbia del aspirante a político, estallara y le aventara una botella de agua en el rostro causándole una herida de la que hasta la fecha lleva su cicatriz.

Adame y Carlos Trejo han sostenido una rivalidad a través de los años, e incluso han pactado sin éxito un enfrentamiento sobre el ring Fotos: Infobae México

En 2020, en medio de la pandemia, Alfredo Adame acudió al foro del programa Sin censura de Laura Bozzo, donde causó revuelo por abandonar el foro tras insultar y lanzar manotazos de ira contra la presentadora peruana.

En un video que se filtró en redes sociales se pudo ver el momento detrás de cámaras cuando Adame caminó apresurado y se quitó el micrófono para salir del lugar. Los problemas iniciaron desde que Bozzo lo presentó, pues aseguró que si bien a ella la han atacado en redes no es algo que le importe y la muestra era que estaba junto al actor “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

Entonces Adame recordó que en 2017, cuando Adame intentó ser candidato a diputado en la alcaldía de Tlalpan, Laura Bozzo dijo que le daba asco. Bozzo explicó que ella no se refirió a él, sino a los actores en general que buscan algún puesto público.

Según Adame, él fue el que puso sobre alerta a las autoridades sobre las irregularidades fiscales de la peruana Fotos: Cuartoscuro // Televisa

“Tú recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, señaló Adame, quien se sintió aludido por las palabras de Laura. Entonces Bozzo le comentó que para ser político hay que aceptar las críticas y el actor reviró: “La crítica sana y constructiva y productiva sí la acepto, lo que no acepto es la crítica, destructiva, ignorante”.

El asunto subió de intensidad cuando Adame aseguró que Laura vertió una opinión ignorante y ella le dijo que ha atacado a todas las mujeres, recordándole los conflictos que tuvo con su ex esposa y madre de sus tres hijos. “¿Que yo soy misógino? yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen”.

Laura se molestó aún más, pero Adame no se detuvo. “Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”.

La campaña de Alfredo Adame en 2020 comenzó entre claxonazos y mentadas de madre Video: Milenio

En abril de 2021, al inicio de su campaña en su pretendida incursión en la política como candidato a diputado federal por la alcaldía Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas, el actor dio de qué hablar por dirigirse a “mentadas de madre” con ciudadanos automovilistas que transitaban por donde el actor repartía volantes a las afueras del parque de diversiones Six flags.

En un video que circula en las redes, se aprecia el momento justo en que un automovilista insulta con el claxon al actor, acto al que responde con la misma grosería. “Eres un pendejo, naco, fracasado, mediocre, mequetrefe, chingas a tu madre” le dice el actor a otro automovilista, además de sus enfrentamientos verbales con un motociclista en la misma ocasión.

