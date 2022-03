Cynthia Rodríguez mandó una romántica felicitación para Carlos Rivera por su cumpleaños 36

Carlos rivera y Cynthia Rodríguez tienen una relación sentimental, pero se desconoce desde cuándo. Instagram/@_carlosrivera / @cynoficial

Cynthia Rodríguez enterneció las redes sociales con una dedicatoria para Carlos Rivera con motivo de su cumpleaños número 36. Una vez más, los ex Académicos causaron sensación entre sus fans debido a que pocas veces comparten contenido juntos, intercambian mensajes o hablan de su vida en pareja frente a los reflectores.

El pasado martes 15 de marzo, el reconocido cantautor mexicano festejó un año más de vida y, como era de esperarse debido a la gran cantidad de fans que tiene, desde las primeras horas comenzó a recibir cientos de felicitaciones por parte de sus familiares, amigos, seguidores y figuras del medio, sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que dejó su novia.

La conductora de Venga la Alegría recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una romántica felicitación de cumpleaños en honor al cantante. Dentro de su dedicatoria agradeció formar parte de su vida y deseó siempre verlo muy feliz haciendo sus sueños realidad. Completó su publicación con una fotografía del también actor frente a su pastel enmarcado por una espectacular decoración de globos azules y números iluminados.

El cantante replicó la fotografía en su perfil de Instagram. (Captura: @cynoficial/Instagram)

“No me alcanzan las 24 horas para festejarte como te mereces, pero si tengo una vida para agradecerle a Dios por ti. Así quiero verte siempre, sonriendo, cumpliendo cada sueño. ¡Feliz cumpleaños, amor mío!”, escribió. Carlos Rivera no se quedó atrás y respondió: “Y tú el mejor regalo”.

La felicitación de Cynthia Rodríguez era la más esperada porque usualmente los enamorados no comparten detalles de su relación, pero sí se hacen presentes cuando se trata de un momento muy importante en sus vida personal o profesional. Un ejemplo de ello fueron las palabras que Carlos Rivera le dedicó a su novia tras ganar Los reyes del playback, un reality show que se llevó a cabo dentro de Venga la Alegría.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo llevan juntos, pero se especula que podría ser alrededor de cinco años. Gracias a sus recientes entrevistas se sabe que quieren dar el siguiente paso en su relación y crecer su familia con un bebé y pronto podrían dar a conocer la enhorabuena.

Así comenzó el día de su cumpleaños. (Captura: @_carlosrivera/Instagram)

Por otro lado, Carlos Rivera también apareció en sus historias de Instagram desde la mañana de su cumpleaños para subir un video que grabó desde su habitación: “Así despierto ya con 36 años desde mi cama, les quiero mandar un beso gigante y las gracias. Gracias a Dios, especialmente, por un año más y gracias por darme tanta gente que me quiere”, dijo.

Conforme pasaron las horas, el protagonista de José, el soñador fue reposteando las felicitaciones que recibió dentro de la plataforma por parte de amigos y fans. Ya por la noche, subió la misma fotografía que publicó su novia y agregó un mensaje de agradecimiento para todas las personas que se acordaron de su cumpleaños.

“Gracias por tantos mensajes llenos de cariño! Ha sido un cumpleaños maravilloso. Que venga una nueva vuelta al sol llena de la luz y la bendición de Dios”, escribió.

Muchos artistas le dedicaron mensajes a través de historias de Instagram. (Captura: @_carlosrivera/Instagram)

La caja de comentario no tardó en llenarse con más mensajes de celebración, halagos y buenos deseos para el ex Académico. Entre las reacciones resaltaron Lucero, Danna Paola, Tania Rincón, Roger González, Franco de Vita y Donovan Carillo, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 con una interpretación del cantante.

Carlos Rivera nació en Huamantla, Tlaxcala el 15 de marzo de 1986. El amor por la música nació desde su juventud y su gran oportunidad llegaría en 2004 con La Academia. Tras ganar el reality de canto, buscó abrirse camino en la industria con sus primeros discos, pero no lograría la fama a nivel internacional hasta su protagónico en la puesta en escena El Rey León.

