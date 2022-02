Cómo se habría contagiado Diego Verdaguer de Covid-19

ARCHIVO – En esta fotografía del 19 de junio de 2019 el músico nacido en Argentina Diego falleció el 27 de enero de 2022 por complicaciones de COVID-19 (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El pasado 27 de enero murió el cantante argentino Diego Verdaguer a consecuencia de las secuelas de un contagio de Covid-19 que le fue detectado en diciembre de 2021. Ante esto, la controversia alrededor de su deceso no ha parado ya que varios rumores indicaron que el intérprete no se habría vacunado contra el virus, no obstante, sus familiares desmintieron los hechos.

Pero, en esta ocasión, alguien más habló sobre el artista para revelar como habría podido contraer el virus Sars-CoV-2. Se trató del productor musical Gustavo Farías quien comentó en una entrevista en Radio Fórmula algunos detalles inéditos.

Farías trabajó con Verdaguer con el tema Ya salió el sol y desde aquel entonces solían frecuentarse en Los Ángeles para planear nuevos proyectos o simplemente verse.

“Nos juntamos a principios de diciembre, nos enfermamos los dos de Covid. Fue en diciembre, el día 9. El Covid es un bicho muy raro, yo salí adelante”, dijo.

Asimismo, mencionó que Amanda Miguel también se enfermó y remarcó que Ana Victoria, hija de ambos cantantes, también tuvo Covid-19.

“Llegando a Navidad estaba con Covid, dos semanas estuve como en una nube, nos texteábamos Diego y yo, me puse a leer los textos y el tema del bicho, de la oxigenación y todo ese rollo de salud. Pero luego ambos cambiamos el tema a la música, a los proyectos”, contó.

En este sentido, el productor señaló que desde Año Nuevo perdió contacto con Verdaguer, ya que debido al delicado estado de salud del cantante sólo pudo comunicarse con Amanda Miguel.

Cabe recordar que dos horas antes de informar su muerte, en su perfil de Twitter, Verdaguer compartió un conmovedor mensaje dedicado a su esposa. “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”, escribió el cantante.

“Siempre te amaré”, fue la corta, pero intensa respuesta escrita por Amanda Miguel para despedirse de su pareja, con quien compartió casi 50 años de su vida y tuvo una hija, Ana Victoria.

Posteriormente, la disquera de Diego, DIAM Music, emitió el comunicado oficial sobre la muerte del cantautor. El documento señaló que la muerte se registró la tarde del jueves 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles California.

Asimismo, recordó que desde el mes de diciembre le fue detectado el virus SARS-CoV-2, situación que lo obligó a ser hospitalizado, “pero desgraciadamente hoy dejó de estar entre nosotros”. Además, se indicó que el cuerpo será cremado en Estados Unidos.

Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre

“Hasta siempre amado Diego, sigue soñando los sueños más hermosos que siempre nos compartiste, te amaremos eternamente”, finalizó el comunicado de DIAM Music.

Diego Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. Es hijo de Miguel Ángel Boccadoro Verdaguer y Elodia María Hernández Pérez. Su sueño por convertirse en cantante profesional pudo haber nacido en 1966, cuando conoció a Larry Moreno, quien lo invitó a formar el dueto Reno y Rino, mismo que logró grabar seis canciones para la CBS.

Para marzo de 1970, fue seleccionado como representante de Argentina en el II Festival de la Canción Latina, llevado a cabo en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Participó al lado de otros grandes de la música, como Claudio Villa de Italia, Sergio Denis de Argentina y José José.

A partir de ese momento, una estrella nació. Durante sus 56 años de carrera, Verdaguer publicó 14 discos de estudio y cinco álbumes en vivo.

