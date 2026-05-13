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Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El magnate tecnológico respaldó comentarios racistas sobre la actriz keniana y atacó también la participación de Elliot Page en la esperada producción

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Elon Musk volvió a criticar públicamente a Christopher Nolan por las decisiones de casting en La Odisea.
La controversia alrededor del casting ya había comenzado meses atrás, cuando el rol de Nyong’o era apenas un rumor.(Composición fotográfica/AP/REUTERS/REUTERS

Elon Musk reafirmó su rechazo a las decisiones de Christopher Nolan en la película La Odisea. Este martes, el empresario tecnológico volvió a criticar la selección de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya —considerada la mujer más bella de la mitología griega— y a su hermana Clitemnestra.

El personaje doble de la actriz ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud fue confirmado por el propio Nolan en un perfil publicado por la revista Time.

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No obstante, el casting de una mujer afroamericana en la adaptación de la obra de Homero suscitó una reacción hostil en algunos espectadores. Uno de ellos fue el influencer Matt Walsh, quien escribió: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan es técnicamente talentoso, pero un cobarde”.

Musk validó dicho comentario con un breve mensaje: “Es cierto”.

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Elon Musk volvió a criticar públicamente a Christopher Nolan por las decisiones de casting en La Odisea.
Elon Musk volvió a criticar públicamente a Christopher Nolan por las decisiones de casting en La Odisea. (Capturas: X)

El fundador de SpaceX también interactuó con otra publicación que cuestionaba la inclusión de diversidad étnica en producciones cinematográficas debido a los estándares que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas exige para la elegibilidad en la categoría de Mejor Película. El tuit de la usuaria Alice Smith argumentó que “Christopher Nolan y otros directores intercambian razas de personajes blancos” para “cumplir cuotas y ganar premios”.

Musk replicó: “Él quiere los premios”.

Cabe precisar que, según reportó Variety, los criterios de inclusión establecidos en 2020 tienen poco que ver exclusivamente con el casting, ya que también contemplan factores como temática, liderazgo, jefes de departamento, equipo técnico, programas de aprendizaje y desarrollo de audiencias.

Las críticas de Musk no se detuvieron en Nyong’o. El empresario también retuiteó publicaciones que se burlaban de la masculinidad de Elliot Page, el actor transgénero que se rumorea interpretará al dios griego Aquiles en la película.

Elon Musk también compartió publicaciones contra Elliot Page, quien forma parte del elenco de La Odisea. (REUTERS/Mark Blinch)
Elon Musk también compartió publicaciones contra Elliot Page, quien forma parte del elenco de La Odisea. (REUTERS/Mark Blinch)

Musk, quien está distanciado de su hija trans Vivian Jenna Wilson, reposteó varios mensajes de contenido tránsfobo sobre Page, quien hizo pública su identidad como hombre transgénero en diciembre de 2020. Asimismo, el magnate compartió publicaciones que acusaban a Nolan de “pisotear la tumba de Homero” con sus elecciones de elenco, de acuerdo con Variety.

Esta no es la primera vez que Musk apunta dardos contra La Odisea. En febrero pasado, cuando la participación de Nyong’o como Helena de Troya era aún un rumor, el empresario amplificó a un usuario que calificaba de “insulto” hacia Homero que la actriz interpretara al personaje, pues el poeta griego la describió como de “piel clara, rubia, y ‘el rostro que lanzó mil barcos’ porque era tan bella que los hombres iniciaron una guerra por ella”. En aquella oportunidad, Musk también comentó directamente: “Chris Nolan ha perdido su integridad”, según reportó Deadline.

Defienden a Lupita Nyong’o

La respuesta en redes sociales no tardó en llegar. Numerosos usuarios salieron a defender a Nyong’o en contra de los mensajes que reposteó el empresario.

“Esto es simplemente racismo abierto”, escribió un usuario en X, según recogió The Independent. Otro internauta apuntó: “Imagina ser tan racista que tienes que fingir que Lupita NO ES una de las personas más bellas del mundo”.

Internautas acusaron a Musk y a Matt Walsh de desacreditar a Lupita Nyong’o por motivos raciales. (AP Foto/Jae C. Hong)
Internautas acusaron a Musk y a Matt Walsh de desacreditar a Lupita Nyong’o por motivos raciales. (AP Foto/Jae C. Hong)

Una tercera voz agregó: “Siento algo de lástima por estos hombres porque debe ser muy triste ser tan racista que no puedas apreciar la belleza cuando cae fuera del estándar eurocéntrico. Solo una vida triste, sin color y aburrida”.

En febrero, la controversia también llegó al programa de televisión The View, donde Whoopi Goldberg y sus compañeras abordaron el tema en su segmento de Temas Calientes.

“No sé si se dan cuenta de esto, pero Lupita también es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Así que no estoy segura de qué están tratando de decir”, afirmó la veterana actriz y presentadora.

Goldberg también le lanzó una pulla directa al magnate: “Sugeriría mirarse en un espejo si tienen alguna preocupación sobre el aspecto de las personas”.

La Odisea es una adaptación del poema épico de Homero sobre Odiseo, rey de Ítaca, y su peligroso viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Matt Damon protagoniza la cinta como Odiseo. El elenco incluye además a Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo y Elliot Page, entre otros. El estreno está previsto para el 17 de julio de 2026.

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