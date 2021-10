Amanda Miguel reveló nuevos detalles sobre la infidelidad de Diego Verdaguer

Foto: Instagram / @yoamandamiguel

Amanda Miguel y Diego Verdaguer llevan un longevo matrimonio con más de 46 años de casados, no obstante, su relación no ha sido del todo color de rosa y se ha visto envuelta en rumores de separación e incluso una infidelidad.

Aunque la cantante de Mentiras no ha querido hablar mucho al respecto sobre este complicado tema, en varias ocasiones ha dado indicios de los problemas que su matrimonio ha tenido que enfrentar debido a la aparición de terceras personas.

La primera vez que la cantante hizo mención de este suceso aconteció en una conferencia de 2018, en la cual Amanda sentenció: “Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”.

Asimismo, en una entrevista para el programa Tu-night de Omar Chaparro, la compositora argentina comentó que perdonó a su esposo y no se arrepiente de haberlo hecho”.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, exclamó.

Pero en esta ocasión, la intérprete de Castillos publicó en sus redes sociales un mensaje más directo, con el cual remarcó el valor del perdón y el esfuerzo en conjunto, sin dejar de señalar la incómoda situación que experimentó.

Durante 2020, los rumores sobre un supuesto divorcio de la pareja tuvieron un auge (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

“Me encontré este #mensajedeamor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto…hemos pasado tiempos difíciles, algún día les contaré todo , aunque yo se que Uds saben”, comenzó a escribir desde su Instagram.

De igual forma, ahondó que el cariño siempre podía rescatarse cuando fuera un trabajo de ambos y se tuvieran intenciones de mejorar.

“Simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro SI se puede remontar el barrilete siempre que sea cosa de 2…y no de una " tercera oportunista y arrimada lagartona “… no se descuiden…por experiencia se los digo”, concluyó.

Además de dichas palabras, el post contenía una carta que Verdaguer le dejó a Amanda sobre la estufa y tenía fecha del 23 de octubre de 2021.

“Te adoro, pronto regreso. Siempre en mi mente y en mi ser. Siempre te amaré, Diego”, escribió su esposo con tinta azul.

Ante estas confesiones, los seguidores de Amanda no tardaron en reaccionar y muchos empatizaron con su situación.

Este fue el mensaje de Verdaguer hacia Amanda (Foto: IG @yoamandamiguel)

“¡Existen muchas! Yo también tuve mis experiencias pero aquí andamos caminando juntos de la mano solo el amor lo puede todo siempre y cuando sea mutuo”, “Mi señora bella. No hay mujer que le sustituya, ni en el pasado se pudo, mucho menos en el presente. Le adoro con todo mi corazón, le admiro y le respeto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la argentina.

Cabe recordar que, durante 2020, los rumores sobre un supuesto divorcio de la pareja tuvieron un fuerte auge. Ello después de que ambos pasaran la cuarentena por COVID-19 en países diferentes.

La cantante tuvo que alojarse cerca de la casa de Ana Victoria debido a la restricción de vuelos y el alto peligro de contagio, por lo que la argentina no pudo regresar a su hogar por varios meses. La situación la mantuvo alejada físicamente de su esposo, pero, desde que ocurrió el tan esperado reencuentro, la pareja no ha parado de demostrarse su amor por todos lados a través de fotos y mensajes.

