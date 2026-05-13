Senador del Partido de la U pidió suspender al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara: “Constituye un bloqueo institucional”

Antonio Correa pidió apartar temporalmente a Álvaro Mauricio Londoño mientras avanza la investigación - crédito Senado - Cámara de Representantes

Una queja disciplinaria presentada ante la Comisión de Ética del Congreso reabrió las diferencias internas en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el miércoles 13 de mayo.

El senador Antonio Correa radicó el escrito contra el presidente de esa célula legislativa, Álvaro Mauricio Londoño, ambos del Partido de la U, y puso bajo revisión la conducción de las sesiones del trámite del estatuto aduanero.

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La actuación llegó a la instancia ética del Legislativo con una solicitud adicional: la separación temporal del representante Londoño de la mesa directiva, mientras se estudia el fondo del caso. El documento describe episodios ocurridos durante la discusión de un proyecto con mensaje de urgencia.

La Comisión de Ética estudia una queja que podría cambiar la dirección de la Comisión Segunda - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El debate se trasladó así a un escenario disciplinario, donde deberán analizarse las actuaciones señaladas, los soportes entregados y las reglas internas que rigen la dirección de las comisiones constitucionales permanentes.

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Antonio Correa presentó una queja ante la Comisión de Ética

El senador Antonio José Correa radicó la queja ante la Comisión de Ética y señaló supuestas fallas en la convocatoria de las sesiones conjuntas. En su documento sostuvo que el desarrollo de la Comisión Segunda habría interferido con el avance del debate legislativo, al considerar que la discusión no se llevó a cabo de manera completa y que el trámite del asunto en cuestión no avanzó como correspondía, debido a decisiones que calificó como inconsistentes dentro de la dinámica de la sesión.

El documento señala: “Denuncio la omisión injustificada de convocatoria a las Comisiones Segundas Conjuntas para el día de hoy”. En el mismo aparte agrega que esa conducta “constituye un bloqueo institucional” que limita el trámite de iniciativas con prioridad legislativa.

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Correa también pidió ajustes en la dirección de las sesiones. En su solicitud escribió: “Que se ordene a la Secretaría de la Comisión delegar la dirección de las sesiones en el vicepresidente o, en su defecto, siguiendo el orden alfabético de los miembros”. El senador sustentó esa petición en el artículo 45 de la Ley 5 de 1992.

El senador Antonio Correa denunció presuntas irregularidades en la conducción de sesiones conjuntas presididas por el representante Álvaro Mauricio Londoño- crédito @AntonioJCorreaJ/X

El congresista añadió que la conducción actual del debate requiere garantías de neutralidad. En su relato ante la Comisión de Ética insistió en que el trámite del estatuto aduanero exige continuidad y respeto por las reglas internas del Congreso.

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El texto describe que el presidente de la comisión “descendió de la mesa para participar en la discusión y retomar la presidencia sin haber concluido el tema, vicia la imparcialidad y transparencia del debate, actuando como juez y parte en la conducción del mismo“, se lee en el documento”. Según el legislador, esa conducta afecta la imparcialidad del debate y compromete la transparencia en la conducción de la célula legislativa.

La queja incluyó además una solicitud de medida cautelar. Correa pidió la suspensión provisional del representante a la Cámara Londoño en sus funciones de dirección de la mesa mientras avanza la evaluación disciplinaria.

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El senador Antonio Correa asegura que hubo “bloqueo institucional” durante el trámite legislativo por parte de Álvaro Mauricio Londoño - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El escrito indicó que la Comisión de Ética cuenta con facultades para adoptar “las medidas a que hubiere lugar” cuando exista riesgo en el desarrollo del proceso. El senador vinculó esa solicitud con la necesidad de garantizar el trámite del proyecto legislativo en discusión.

La misiva incorporó actas de la sesión del 12 de mayo de 2026, grabaciones oficiales, certificaciones de la secretaría de la comisión y copias de apelaciones presentadas durante la jornada. Correa sostuvo que algunos de esos recursos no recibieron trámite en el momento correspondiente.

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Comisión de Ética evaluará posibles faltas disciplinarias

En otro aparte del documento, el congresista citó normas de la Ley 1828 de 2017 y de la Ley 5 de 1992 como base de su actuación. También mencionó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, entre ellas la sentencia C-294 de 2021, como soporte de su interpretación sobre la recusación y los conflictos de interés.

El senador Antonio Correa denunció presuntas irregularidades en la conducción de sesiones conjuntas presididas por el representante Álvaro Mauricio Londoño- crédito @AntonioJCorreaJ/X

El escrito quedó en estudio de la Comisión de Ética del Congreso, instancia que deberá establecer si las conductas descritas constituyen faltas disciplinarias y si procede la adopción de medidas provisionales dentro del proceso. La decisión podría incidir en la dinámica interna de la Comisión Segunda en medio del trámite del estatuto aduanero.

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