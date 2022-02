Diego Verdaguer no estaba vacunado, según su hija Gimena Boccadoro

Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Ana Victoria y Gimena Boccadoro Foto: Instagram/@diegoverdaguer

El pasado 27 de enero falleció Diego Verdaguer a los 70 años de edad luego de sufrir complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. Después de que se dio a conocer la noticia, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el intérprete argentino no estuviera vacunado contra coronavirus, información que aclaró Gimena Boccadoro.

La primogénita del afamado cantante concedió una entrevista telefónica al programa Sale el sol, donde habló sobre la polémica que gira entorno al problema de salud que enfrentó su padre hasta el día de su lamentable deceso. Gimena Boccadoro fue contundente al asegurar que Diego Verdaguer no contaba con un esquema de vacunación contra el virus que actualmente tiene el mundo sumergido en una emergencia sanitaria.

“Mi padre no estaba vacunado, en absoluto. Yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado”, declaró en llamada. De esta manera, Gimena trató de terminar con los rumores sobre la decisión que tomó su padre previo a su contagio.

La polémica surgió después de que se recuperaran algunas opiniones que había dejado Amanda Miguel en sus redes sociales, donde aparentemente criticó la funcionalidad del inmunológico, al menos ese fue el significado que le otorgaron al mensaje algunos internautas, quienes los viralizaron en redes sociales.

Hasta el momento, la intérprete de Él me mintió y la hija que procreó con Diego Verdaguer, Ana Victoria, no han dado declaraciones al respecto, por lo que se desconoce su versión de los hechos. Mientras tanto, Gimena Boccadoro ha sido la única integrante de la familia que ha admitido, públicamente, que su padre no estaba vacunado.

A pesar de su declaración, Gimena Boccadoro pidió que el público no recuerde a su padre por la controversia sobre la vacuna, sino por sus inolvidables canciones y carisma, pues considera que durante toda su trayectoria artística trató de ser amable y respetuoso tanto con los medios como con sus miles de fans.

“Mi padre es hermoso, creativo, bueno nadie es perfecto pero es muy bueno y fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar. Nos queda toda su creatividad, su música, su sonrisa incomparable y que lo recordemos, lo vivamos y lo continuemos viviendo con mucho amor y alegría”, agregó.

Por otro lado, Toño Mauri confirmó que Ana Victoria se puso en contacto con él tras el panorama de salud que estaba enfrentando su padre con el fin de pedirle apoyo o consejos para poder salir adelante juntos, pues cabe recordar que hace unos meses el actor permaneció hospitalizado por complicaciones que aparecieron tras su contagio de COVID-19.

El intérprete contó que previo al deceso de Diego Verdaguer, estableció comunicación con su hija menor. Explicó que la notó bastante conmocionada por la situación de salud de su padre y no pudo más que darle algunos mensajes de fortaleza tanto para ella como para su hermanastra y Amanda Miguel.

“Lo que le dije y quise siempre hacer fue que tuviera esperanza, que no fueran a perder la esperanza, que tuvieran mucha fuerza , que pensara mucho en Dios. Le mandé unas oraciones que hizo mi familia cuando yo estaba así, que buscaran la presencia de un sacerdote”, dijo Mauri en entrevista con Ventaneando.

El actor de 57 años contó que según la información que obtuvo por parte de Ana Victoria, todo parecía que iba a mejorar, pero desafortunadamente el resultado fue diferente al que habían pronosticado. Diego Verdaguer murió dejando un profundo dolor en sus familiares, fans y en la industria musical.

Los restos del cantante argentino serán cremados y, hasta el momento, se desconoce donde descansarán y tanto su esposa como sus hijas lo siguen recordando a través de redes sociales.

