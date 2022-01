Amanda Miguel envió último mensaje a Diego Verdaguer: “Deseo volver a encontrarte pronto”

Los cantantes argentinos estuvieron casados por casi 50 años (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

Amanda Miguel envió un último mensaje de despedida para Diego Verdaguer, su pareja de vida, en el cual destacó todas las bondades que tuvo durante su casi media década de amor incondicional.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante argentina acompañó el último adiós con una fotografía editada de su esposo, en la que se le observa con alas, bailando y disfrutando en medio de las nubes.

El mensaje publicado dos días después del fallecimiento de Verdaguer, a causa de complicaciones por el contagio de COVID-19 que presentó el pasado mes de diciembre, agradeció todos los momentos que vivieron juntos, en los cuales compartieron amistad, creaciones artísticas y amor.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, señaló Amanda Miguel.

Asimismo, mencionó su deseo de volver a encontrarse en otra vida, o donde su alma se haya ido después de culminar su tiempo sobre la Tierra.

Personalidades del entretenimiento y amigos enviaron mensajes de apoyo a Amanda Miguel (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

“Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”, sentenció la cantautora.

De inmediato, varias personalidades y amigos de la pareja escribieron mensajes de cariño y apoyo en la caja de comentarios para mostrar su apoyo en este momento tan complicado acontecido poco menos de un mes antes de que comenzaran su gira “Toda la vida Tour 2022″, que iniciaría en febrero.

“Lloro por tu dolor Amanda. But I smile knowing that he will be your and AV protective angel forever as well as he’s music and legacy”, escribió la actriz Sofia Milo.

“Hermosa palabra que tocan el alma! Abrazo profundo mi amada”, comentó la cantante Ana Bárbara.

Por su parte, el actor y conductor Omar Chaparro, quien el año pasado invitó a Diego Verdaguer a su programa de entrevistas “Tu Night con Omar Chaparro” transmitido por Estrella TV, también se posicionó al respecto.

“Lloro contigo querida Amanda, como bien dices nos dio todo y tanto a todos los que lo conocimos su amor no muere, sólo trasciende, aquí estamos Amanda, te abrazo muy fuerte”, redactó.

La catedral poblana es uno de los inmuebles históricos que más disfrutaba visitar Verdaguer, según su nieta Foto: Captura de pantalla

Otra familiar cercano al intérprete de La ladrona que también le dedicó un emotivo mensaje este domingo fue su nieta Malena, quien, además, compartió una tierna fotografía del cantante argentino frente a la catedral de Puebla.

“Tienes toda la fuerza de mi ser, para siempre, donde quiera que vayas”, escribió la joven en una publicación donde aparece con su famoso abuelo dándole un beso.

“La cantidad de amor que tengo por ti no se puede medir en ningún universo, excepto en el que tú y yo hemos creado. Te amo infinitamente. No puedo agradecerte lo suficiente por ser mi abuelo. Tú y yo éramos más que carne y hueso. Eres todo, todo, todo. Siempre. Siempre”, sentenció Malena.

Asimismo, la hija de María Gimena Boccadoro, hija primogénita de Diego Verdaguer, narró su experiencia en México cuando su querido abuelo, con quien siempre tuvo una cariñosa relación, la invitó a la catedral del centro histórico de Puebla, uno de los destinos turísticos favoritos para el intérprete de La ladrona.

