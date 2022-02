Aislinn Derbez y Kailani habrían estado contagiadas de COVID-19: “Me tumbó durante dos semanas”

Aislinn Derbez sorprendió con una fotografía (Foto: Instagram/@aislinnderbez)









Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una extensa reflexión donde mencionó que hace unas semanas enfrentó un fuerte problema de salud junto a su hija Kailani. La actriz no especificó qué enfermedad tuvieron, sin embargo, los detalles de sus síntomas dejaron al descubierto un posible contagio de COVID-19.

Durante el primer mes del 2022, algunos artistas y conductores dieron positivo a coronavirus tras la nueva ola de contagios que se desató en México por la nueva variante Ómicron. Figuras del medio como Andrea Legarreta, Maribel Guardia, Sabine Moussier, Raúl Araiza, Érika Buenfil, Arath de la Torre, entre otros, estuvieron contagiados y, desafortunadamente, Diego Verdaguer falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad.

En medio de la emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando el país, Aislinn Derbez decidió compartir una reflexión donde habló sobre los aprendizajes que le dejó el 2021 y cómo inició el Año Nuevo. Dentro del mensaje, la protagonista de A la mala confesó que hace unas semanas estuvo en casa debido a su contagio.

“Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho. Me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas”, escribió en su publicación de Instagram.

Aislinn Derbez comentó que Kailani, fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann, también dio positivo a la enfermedad, pero afortunadamente no presentó síntomas contrario a su situación, pues según describió, tuvo algunos estragos en su cuerpo sin detallar cuáles fueron. También explicó que durante ese tiempo cuidó a su hija, quien pasó el contagio como si no hubiera existido.

“Kai no sólo no tuvo síntomas sino que traía toda la pila del mundo! mientras yo no me podía ni mover. Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho [...] a quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso”, agregó.

Para este momento madre e hija ya habrían superado el contagio de coronavirus favorablemente y se encontrarían en su proceso de recuperación. Sin dar más detalles sobre su estado de salud, la primogénita de Eugenio Derbez externó que durante el año pasado vivió inolvidables experiencias que abarcaron todas sus facetas, tanto de su vida personal como profesional.

“Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí Superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien”, expresó.

Finalmente, la actriz explicó que inició el 2022 con “un jalón de orejas” tras su problema de salud, pero trató de verle el lado positivo a la situación pensando en las nuevas metas que quiere cumplir y las pausas que debe tomar para poder disfrutar de la vida.

“Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio. Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí”, concluyó.

Por otro lado, hace unos días trascendieron las declaraciones que hizo Eugenio Derbez durante el programa de YouTube, La entrevista con Yordi. El actor y comediante mexicano contó que tenía aproximadamente 23 años cuando se enteró que se convertiría en padre, noticia que lo tomó en sorpresa porque no estaba entre sus planes a corto plazo.

A pesar de sus miedos y las complicaciones que podría traer la llegada de un bebé a su vida, no se arrepiente de lo sucedido, pues considera que Aislinn Derbez ha sido su mejor maestra.

