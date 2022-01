Ex de Alfredo Adame recordó conducta agresiva del actor en incidentes viales

Alfredo Adame y Susan Quintana sostuvieron un breve romance de dos meses en 2018 (Foto: Captura de pantalla)

Tras la viralización del video donde aparece Alfredo Adame enfrentándose a empujones, manotazos y jalones con una familia en la Ciudad de México tras un incidente vial aún no esclarecido del todo, comienzan a surgir testimonios para alertar que el actor podría resultar un peligro en las calles por su conocida manera violenta de actuar.

En el pasado, la ex esposa de Adame, la actriz Diana Golden, ya había expresado que el ex candidato a diputado federal es un hombre impulsivo con tendencia a la violencia e inclusive destapó que cierta vez la amenazó a punta de pistola, además de difamarla al expresar que la colombiana tenía nexos con el crimen organizado.

“Él bebía mucho; por eso lo corrieron (de una aerolínea en la que trabajaba) y por neurosis tensional. Entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola; anda siempre con pistolita y le gusta tirar hacía el aire. Entonces saca una pistola y me dice ‘Te largas de la casa’, a las 3 de la mañana. Me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda”, contó la intérprete en octubre de 2020 para el programa El minuto que cambió mi destino.

Tras dar por terminado su romance, la ex pareja se ha expresado negativamente uno del otro en los medios (Foto: Archivo)

Ahora ha sido otra ex pareja del también conductor de televisión quien ha reaparecido para contar su experiencia con él, se trata de Susan Quintana, quien recordó que Adame suele reaccionar de forma agresiva cuando se suscitan percances viales, como cuando un conductor lo rebasó provocando su enojo.

“Mi hijo y yo vivimos algo similar, pero mucho peor, con un pánico tremendo lo cuento. Llegamos a unos viveros que están por Xochimilco; llegamos en su camioneta, una viejita blanca que tiene. Mi hijo iba a atrás y él iba manejando”, comenzó a contar la mujer en el programa De primera mano.

Susan dijo que no hubo ningún percance con el automovilista sino que simplemente lo rebasó, como suele ocurrir frecuentemente en las vialidades: “alguien lo rebasó y él empezó a meter una velocidad terrorífica, además a pegársele del lado mío con su carro; tiene una camioneta muy grande, entonces lo aventaba. En ese momento saca su arma y les empieza a apuntar. ¿Cómo te puedo explicar que yo lloraba y gritaba? Me dio un terror, aparte iba mi hijo en la parte de atrás”, recordó.

Susan se ha desempeñado como conductora de televisión en un canal local de Guadalajara (Foto: Captura de pantalla)

Entonces Susan comenzó a llorar y “gritar de tal modo, que después de un rato que íbamos a toda velocidad y con la pistola, como que le fue bajando, pero con una cara de odio no dejó de gritar e insultar. Yo empecé a temblar y me dijo: ‘Ya me tranquilicé’”.

Susan Quintana destacó que el polémico histrión le dijo que tenía un problema de ira que iba a arreglar, “pero nunca lo arregló. Como este te puedo platicar mil cosas. (...) En su casa tiene armas por todos lados, es algo muy fuerte”.

“Me costaba que me dejara de hablar, me costaba que se bajara del carro. Aquí en Guadalajara le dije: ‘¿Has ido a terapia?’, y volteó y me dijo: ‘No, y no la necesito’. Fuimos a cenar y no me dirigió la palabra por decirle si había ido a terapia, que no la necesita, que no tiene problemas”

Alfredo Adame ha dado múltiples muestras de su carácter iracundo y ha protagonizado algunas peleas mediáticas. Múltiples enfrentamientos a lo largo de los años le han valido al actor su fama de violento.

Susan Quintana conoció a Alfredo Adame en 2018 por un mensaje de Facebook, la nacida en Guadalajara le escribió al actor diciéndole que amaba su trabajo. Tras un breve coqueteo, decidieron comenzar una relación que sólo duró un par de meses entre polémicas.

Gracias a su belleza, Quintana quedó entre las cinco finalistas del certamen Señorita Jalisco en 1991 y actualmente se dedica al coaching de manera profesional, además de haber trabajado como conductora de televisión en un programa local de Jalisco.

