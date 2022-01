Gustavo Adolfo Infante acusó a Alfredo Adame con la fiscal de CDMX: “Anda con pistola y navajas”

El comunicador acudió a la Fiscal Ernestina Godoy para alertar sobre el peligro que para él representa Alfredo Adame (Fotos: Cuartoscuro - @gainfante / IG)

En medio de la polémica que atañe a Alfredo Adame y la reciente pelea callejera que protagonizó, el periodista Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México para denunciar al polémico actor a quien considera “un fuerte peligro” para los ciudadanos.

El periodista de espectáculos escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dedicado a Ernestina Godoy para alertarla y con miras a que se proceda a una investigación en contra del también aspirante a político.

“Doña Ernestina Godoy, soy Gustavo Adolfo Infante, estoy en condiciones de anunciarle que Alfredo Adame, hombre violento y ofensivo, con varios procesos y denuncias en su contra, anda armado en las calles de la Ciudad de México con pistola y navajas, considero un fuerte peligro para la ciudadanía”, escribió el reportero de Imagen televisión.

Gustavo recomendó al actor acudir a terapia y tratarse psicológicamente Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante

Esta acusación pública, que hasta el momento cuenta con 19 retuits y 91 Me gusta, surge después de que Infante descalificara lo sucedido el pasado martes 25 de enero, cuando el ex conductor de Hoy se enfrascó en una pelea en pleno Periférico Sur.

Adame, quien en las pasadas “elecciones más grandes de la historia” contendió por una diputación federal por la alcaldía Tlalpan de la CDMX, de la mano del partido Redes Sociales progresistas, fue captado a forcejones y empujones contra una familia, quienes descendieron de su camioneta para enfrentarse al histrión en plena acera.

Sin que se hayan esclarecido del todo los hechos, y tras una acusación de Adame por un presunto robo por parte de la mujer implicada, de nombre Maythe, y la posibilidad de que el altercado formara parte de una técnica de robo conocida como “monta choques”, Gustavo Adolfo condenó a Alfredo, con quien ya había tenido altercados en el pasado.

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame han tenido peleas desde que el periodista comenzó a dar cabida a Carlos Trejo, Rey grupero y otros enemigos del actor (Foto: Instagram @gainfante @alfredoadameprogresista)

En el programa, Gustavo hizo mofa de la forma de defenderse del polémico actor. Así lo declaró el reportero en De primera mano este miércoles 26:

“Lo que nunca pensó es que venía un señor con ella, que iba a responder por ella y tuvo suerte Adame, porque volvemos a lo mismo, alguien se puede bajar con una pistola, ¡pum!, darte un balazo y se acabó”, declaró.

Asimismo, Infante y sus compañeros de programa recordaron que durante su campaña se le podía ver constantemente envuelto en polémicas, pues al inició de ésta, Adame insultó a una persona que viajaba al interior de su vehículo.

Carlos Trejo se burló de Alfredo Adame e incluso le dijo “osito panda” Video: Intagram/@ct_caza

“Acuérdate que en su casilla tuvo un voto, el de él. Yo no soy quien para recomendar nada, pero yo considero que el señor Adame debería tomar terapia, algún internamiento que le controle la ira. Tú no puedes insultar, ofender, denostar, mentir, inventar y golpear de la manera que él lo hace a hombres y mujeres y quien sea. No tiene freno, no tiene límite, no tiene filtro y eso habla de una persona que está enferma”, aseveró el periodista de espectáculos.

Por su parte, y en la misma emisión, tras comparar a Alfredo Adame con un “osito panda”, el autoproclamado cazafantasmas Carlos Trejo le ofreció a su rival 250 mil pesos si aceptaba pelearse a golpes con él.

Laura Bozzo, Carlos Trejo y Andrea Legarreta son algunos de los personajes con los que Adame ha tenido algún altercado (Fotos: @andrealegarreta - @laurabozzo_of - Cuartoscuro)

El reto fue anunciado desde el punto de vista del presentador de asuntos paranormales, para quien Alfredo Adame está mintiendo e intentando extorsionar a la familia implicada en la pelea viral “para sacarles dinero”, por lo que prefirió retomar el encuentro que no ha concretado con su enemigo para darle una importante suma monetaria.

“No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco (a Alfredo Adame) aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: