Alfredo Adame narró más detalles de su pelea en supuesto audio: “le puse en la m*dre dos veces minutos antes”

Alfredo Adame ha sido parte de diversas polémicas que involucran pleitos tanto a golpes, como verbales y legales (Foto: Cuartoscuro)

La pelea callejera de Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar, pues hasta el momento sólo existen videos que dan cuenta de los golpes y los momentos después del altercado, pero antes de ello, poco se sabe.

El propio Alfredo Adame, actor mexicano de melodramas para pantalla chica, informó que antes de ser golpeado por una pareja, aventó los primeros golpes, e iba ganando la pelea, pero algo pasó.

Un audio filtrado a través de las redes sociales, da cuenta de la narración de Adame, también ex conductor del programa Hoy, quien reveló que minutos antes de los momentos videograbados, “le puso en su madre” al antagonista, pero ante la intromisión de su acompañante, nada pudo hacer para continuar con el pleito, pues más bien se vio en desventaja.

Nuevos videos dieron más información sobre el pleito de Alfredo Adame con una familia en la calle (Foto: Twitter / @farandula_pol @yadithvaldez)

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben, es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo, y tampoco le voy a pegar a una mujer. Luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”.

La última parte del audio, señaló que mientras estaba en el piso, completamente sometido por el enemigo, aplicó lo que llama una patada de ciclista, atinando tres veces al objetivo, y luego, conectó un duro golpe en los genitales, por lo que finalmente pudo levantarse.

“Con todo y eso, a la vieja nada más le paraba los golpes y al wey le puse una pinche patada de ciclista, de bicicleta, en el mentón, luego en el estómago, luego en el abdomen, ahí se dobló y le metí un putazo con el puño en los huevos, y ahí ya me levanté. Así estuvo el asunto. Saludos”, finalizó.

Foto: Captura de pantalla de Twitter/@zegfret

Más videos de Alfredo Adame

Sin embargo, existe un último video grabado desde un ángulo contrario a los mostrados originalmente, donde se nos muestra una continuación de la pelea que sucedió en la banqueta de alguna avenida.

Luego de ser sometido y arrojado al asfalto, Alfredo Adame intentó reincorporarse, pero fue salvajemente atacado por el mismo hombre, quien le estrelló la cara en el cemento, y luego retrocedió.

La mujer probablemente intentó ayudarlo a pararse, pero entre los jalones de la camisa, el peso y la fuerza del actor, parece que le hizo más daño, pero finalmente logró ponerse de pie.

De lo narrado por el actor, poco o nada logra verse en las tomas del celular de algún hombre que se cuestionó, además, las habilidades del actor en el arte del Taekwondo, y las artes marciales.

Foto: Captura de pantalla de Twitter/@VideosVirales69

Fiscalía inició carpeta de investigación

El tema escaló a tal punto que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para aclarar los hechos tomando en cuenta los testimonios de los tres involucrados.

Lo anterior fue confirmado por el periodista Ignacio Alzaga a través de su cuenta de Twitter. Cabe mencionar que, hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado al respecto, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

Según indicó, se investigará a los involucrados por las agresiones físicas que se vieron reflejadas en los videos recuperados por testigos, fragmentos que actualmente circulan por todo internet. Principalmente, se indagará sobre la posible culpabilidad de Alfredo Adame por actos de violencia contra la mujer luego de que intercambiara algunos puñetazos y patadas.

