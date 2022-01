Carlos Trejo retó a Alfredo Adame para una pelea a cambio de 250 mil pesos

Carlos Trejo se enlazó con De primera mano e hizo una oferta a Alfredo Adame. Video: Imagen TV.

Tras comparar a Alfredo Adame con un “osito panda” por su riña callejera, el autoproclamado cazafantasmas Carlos Trejo le ofreció a su rival 250 mil pesos si aceptaba pelearse a golpes con él.

El reto fue anunciado por Trejo durante su enlace con el programa De primera mano, desde el punto de vista de este presentador, Alfredo Adame está mintiendo e intentando extorsionar a la familia implicada en la pelea viral “para sacarles dinero”, por lo que prefirió retomar el encuentro que no ha concretado con su enemigo para darle una importante suma monetaria.

“No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco (a Alfredo Adame) aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante.

Ambas personalidades ya se habían retado a una pelea en años anteriores (Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Al respecto, el conductor del matutino de Imagen Televisión aclaró que no tenía intenciones de hacer tratos con el polémico actor e incluso bromeó con Carlos Trejo sobre lo “injusta” que sería dicha pelea, ya que Adame no demostró tener la capacidad de enfrentarse a otras personas “Es un abuso de tu parte después de ver como se defiende”, mencionó entre risas.

Durante la videollamada en vivo en De primera mano, Carlos Trejo mostró una gran indignación ante las fuerzas públicas por no haber socorrido el lugar del incidente de forma inmediata “lo que me llama la atención es la autoridad, es excelente para quitarle los dulces al niño que vende, pero con esto estamos demostrando que estamos viviendo una situación absurda, no se presentaron y eso no duró dos minutos, se ve que estuvo largo”, explicó.

Carlos Trejo también aseguró que ya se había puesto en contacto con la mujer que aparece en el video y compartió con Gustavo Adolfo Infante que estaba dispuesto a apoyarla, pues la joven identificada con el nombre de Mayte probablemente iniciará un proceso legal contra Alfredo Adame. “Yo creo que Mayte debe presentarse a decir que fue lo que pasó”, explicó.

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con una mujer (Foto: Captura)

El especialista en fenómenos paranormales también hizo una broma sobre la situación, pues aseguró que la mujer del video logró golpear a su rival mucho antes que él: “Me molesta porque me ganó, se metió antes que yo, pero me gustaría que analicemos el video, el carro está ladeado, llega este enfermo, le empieza a golpear el cofre y con la mano en el celular rompió el espejo, Mayte se baja y se ve que en la mano tiene el celular, por lo que lo desarmó, así que sabemos que lo del robo es una invención de este enfermo”.

Cabe señalar que Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen rencillas desde hace varios años y esta no es la primera vez que se retan a una pelea, sin embargo, el encuentro no se ha concretado por diversas razones.

Carlos Trejo se burló de Alfredo Adame e incluso le dijo “osito panda” Video: Intagram/@ct_caza

El pasado 25 de enero, el cazafantasmas explicó que estaba en el gimnasio cuando las personas comenzaron a enviarle la grabación de la riña de Adame, después de hacer un resumen sobre el suceso y mostrar su indignación ante la presencia del actor en espacios televisivos, estalló en risas para ridiculizar a su rival por los golpes que recibió.

Carlos Trejo también se dijo molesto porque a pesar de su actitud, Alfredo Adame aún es considerado para diversos shows televisivos: “No es posible que le sigan dando aire y lo sigan invitando a programas, lo único que están fomentando esos productores es darle vida a este enfermo que nada más viene agrediendo a las mujeres”, mencionó en su video.

