Por qué Carmen Muñoz se fue a Televisa

Después de muchos rumores, Carmen Muñoz anunció su regreso a Televisa. Tras dar la noticia para una revista de espectáculos de la misma empresa, se confirmó lo mencionado por Juan José Origel en su programa Con Permiso: la televisora de San Ángel le ofreció un mejor salario. Aunque ella mencionó que no se integrará por el momento a Hoy, se especula que pronto podría anunciar su programa en solitario.

La conductora de televisión cerró el 2021 con muchos rumores sobre su permanencia en TV Azteca y el programa de entretenimiento Al Extremo, donde compartía créditos con Juan Barragán y Annette Cuburu. Periodistas de espectáculos como Martha Figueroa incrementaron los rumores al mencionar que Muñoz no había logrado cerrar bien las negociaciones con la televisora del Ajusco.

El tema inició a finales del mes de noviembre cuando empezó a ausentarse de dicho programa; en Ventaneando Pati Chapoy confirmó y justificó los motivos de por qué no estaría una temporada en la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Carmen Muñoz conducía varios programas en TV Azteca cuando no estaban los titulares (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, dijo la titular del programa vespertino.

Días después, la revista TVNotas mencionó que los ejecutivos de la televisora estaban haciendo lo posible por hacer que su conductora no se fuera y estaban dispuestos a hacer un contrato que la favoreciera. Sin embargo, Carmen decidió no volver a firmar con TV Azteca, por el alto aumento de salario que habría solicitado.

A principios de diciembre y tras hacerse pública esa información, el programa que conduce Daniel Bisogno y Pedrito Sola tuvo que confirmar que Carmen Muñoz no había firmado un contrato de renovación, pero mencionaron que el motivo es que ella se dedicaría a hacer libros.

Carmen Muñoz trabajó en Televisa hace más de una década en proyectos como "Nuestra casa", junto a Coque Muñíz, Raquel Bigorra y Talina Fernández (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

“Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”, reveló Chapoy.

En todo el mes de diciembre, la conductora se dedicó a dar algunos adelantos de su debut como escritora en diversos canales de YouTube, pero la incertidumbre sobre qué pasaría con su carrera como conductora aumentó cuando Pepillo Origel y Jorge Ugalde en el mismo programa de Unicable mencionaron que otro gran motivo es que ella llevaba una temporada como “comodín” en la televisora, ya que no tenía un programa fijo como cuando inició su éxito con Enamorándonos.

Fue así como se rumoró que la conductora haría su debut en la televisora de San Ángel durante su especial de Año Nuevo, pero finalmente Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley fueron los conductores encargados.

Carmen Muñoz confesó que por el momento no entrará a conducir “Hoy” (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Sobre la posibilidad de unirse a la plantilla de conductores del matutino de Televisa Hoy, la conductora mencionó que aún no hay nada específico: “No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de Hoy. Creo que vendrán otras cosas para mí”, expresó en una reciente entrevista.

A pesar de que Carmen Muñoz sostiene la versión de Chapoy sobre su ausencia en la televisión mexicanas los dos últimos meses del 2021 en su reciente entrevista en TVyNovelas, su repentino cambio de planes muestra algo diferente a su propósito de pasar “más tiempo en familia”. La conductora se ha negado a hablar sobre cuál habría sido la cantidad de remuneración económica que ahora tendrá, pero se entiende que fue mayor a la ofrecida por TV Azteca.

