Galilea Montijo: Andrea Rodríguez, productora de “Hoy”, habló del futuro de la conductora en el programa

Andrea Rodríguez, productora de "Hoy", habló del futuro de Galilea Montijo en el programa

La productora del matutino de Televisa, Andrea Rodríguez, habló sobre el futuro de los conductores del programa, entre ellos Galilea Montijo, en este 2022 y negó que vaya a haber cambios en la plantilla de presentadores de la revista televisiva.

Durante una entrevista con el programa Todo para la mujer, Andrea negó que alguno de los siete conductores, Galilea Montijo, Andrea Esalona, Raúl Arazia, Paul Stanley, Tania Rincón y Abdrea Legarreta, deje el programa a inicios de este año.

“(El 2022) pinta bien. Y mi mamá me enseñó que cuando algo va bien no tiene porqué cambiar. Entonces, los siete conductores que tenemos se quedan igual”, expresó la productora en el espacio radiofónico, quien también adelantó algunos cambios en el foro del programa, que ahora será en formato 360º.

Esta declaración de la productora de "Hoy" podría dar por terminadas las especulaciones del supuesto despido de la conductora Galilea Montijo

Esta declaración podría dar por terminadas las especulaciones del supuesto despido de la conductora Galilea Montijo. No obstante, la presentadora se ausentó del matutino desde el pasado 20 de diciembre y tampoco ha utilizado sus redes sociales desde el pasado 17 de diciembre.

La ausencia de Galilea ha llamado la atención de los seguidores del programa, quienes preguntaron por ella en la cuenta de Instagram del Hoy: “¿Y la Gali?”, “¿Y la Gali dónde está?” y “¡Falta Gali!”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los televidentes en la publicación de este lunes.

Por su parte, también algunos usuarios aseguraron que el programa que se transmitió el día de hoy es grabado, puesto que los conductores siguen de vacaciones. Es el caso de Paul Stanley, quien durante las últimas horas compartió hitorias desde la ciudad de París, en Francia, ciudad en donde se comprometió para casarse con su novia, Joely Bernat.

Por su parte, también algunos usuarios aseguraron que el programa que se transmitió el día de hoy es grabado

En los últimos días también se especuló sobre la posible bienvenida a la expresentadora de TV Azteca, Carlos Muñoz, al programa. Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista Tvynovelas, la presentadora lo negó.

“No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocaso el tema de ‘Hoy’. Creo que vendrán otras cosas para mí”, dijo sobre el tema a la edisión de esta semana de la publicación.

Sobre las condiciones en las que dejó la televisora de Salinas Pliego, expresó: “Los ciclos terminan y uno tiene que estar consciente de que estamos terminando un ciclo con mucho amor, y así sucedió en TV Azteca”, comenzó.

En las útlimas semanas se especuló sobre el proible ingreso de Carmen Muñoz a "Hoy", sin embargo, esta mañana la presentadora lo negó.

“No renové contrato porque las condiciones en ese momento no eran las que yo necesitaba (...) Me fui muy agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades con muchísima ilusión, con muchísimos sueños”, agregó.

Carmen aclaró que no renovó su contrato, en primer lugar, para tomarse un descanso de su trabajo y disfrutar a su familia, aunque esto no necesariamente implicó que se haya sentido desgastada por su trabajo al frente de Al extremo.

“Esta oportunidad (de trabajar en Televisa) llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tanquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva”, mencionó.

(Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

Finalmente, agregó algunos buenos deseos para su nuevo trabajo: “Yo creo que mi estilo es el que he manejado por años, lo que sí he tratado de hacer en cada proyecto es ponerle mi esencia, algo que me identifique, algo con la que la gente sepa que es Carmen Muñoz la que conduce el programa, ya sea una frase o un tono de voz (...) siempre busco que el público sienta una identificación conmigo”.

