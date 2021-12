Revelaron que Televisa le quitó programa a Carmen Muñoz

Carmen Muñoz permaneció cinco años en las filas de TV Azteca (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

A finales de noviembre causó revuelo la sorpresiva salida de Carmen Muñoz del programa Al extremo, emisión que conducía desde hacía varios meses al lado de Anette Cuburu. Y es que la ausencia de la conductora generó rumores que al poco tiempo se confirmaron: Muñoz se retiró de TV Azteca para dedicarse a la promoción de su libro y al cuidado de su familia.

Aunque Carmen no se despidió de su público oficialmente a través de la pantalla que le dio la fama, la presentadora escribió un par de mensajes en sus redes sociales dejando ver que estaría fuera de la televisora del Ajusco.

Si bien en un inicio se supo que la conductora había tomado esa decisión para alejarse de los reflectores por un tiempo para dedicarse a cuidar a sus padres, no tardó en surgir el rumor de que la jalisciense se encontraba en pláticas para incorporarse como conductora en Televisa.

Formó parte de la renovación del programa 'Al extremo' (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Entre las versiones que corrieron fue la de su posible incorporación al matutino Hoy la que más fuerte sonó, sin embargo no fue confirmada. Por su parte, ha sido Juan José Origel quien destapó que la ex conductora de Enamorándonos fue contactada por Televisa para un proyecto especial, sin embargo, no se logró concretar un acuerdo.

Muñoz habría sido contemplada para conducir el especial televisivo de Año nuevo, para el cual ya se encontraba en pláticas avanzadas, y la televisora ya tenía listo todo para darle la bienvenida a la presentadora. Así lo dio a conocer Pepillo en si programa Con permiso:

“La semana pasada comentamos que una conductora muy famosa del Ajusco se venía a Televisa. Se trataba nada más ni nada menos que de Carmen Muñoz, pues el regreso no se llevó a cabo. Ella estaba contemplada para conducir el especial de fin de año, pero a la mera hora no se concretó la participación y no estuvo”, dijo el periodista sin ahondar en detalles.

La famosa levantó sospechas con sus seguidores por no aparecer en las emisiones de su programa (Foto: Twitter)

El presentador de espectáculos aclaró que el programa de Año nuevo sí se grabó, pero en el lugar de Carmen Muñoz se quedaron los presentadores Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley. “Será transmitido el viernes 31 de diciembre a la media noche para recibir el 2022″, añadió.

Y es que fue el pasado 19 de noviembre, cuando Pati Chapoy confirmó que una de las conductoras estrella de la televisora del Ajusco dejó la empresa. Existían varias teorías que circulaban en torno a su renuncia, pero la más fuerte siempre fue que habría recibido una propuesta de trabajo por parte de Televisa.

Chapoy aseguró que la titular de Enamorándonos decidió dejar la empresa para la que trabajó por cinco años para dedicarse a la grave salud de sus padres, trasladarse fuera de la Ciudad de México y comenzar con una nueva etapa de su vida, siendo autora de libros de tiempo completo.

Carmen expresó que para ella la familia es lo primordial (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

No obstante, el periodista de espectáculos Alex Kaffie, uno de los primeros en informar sobre la renuncia de Carmen, difundió que Televisa la quería dentro de sus filas.

“Me entero que Carmen Muñoz es la nueva ‘compra’ de Televisa. Sí, la exobrera de Televisión Azteca ya firmó contrato de trabajo con Grupo Televisa. El anuncio oficial de su entrada a la llamada Fábrica de Sueños se hará en el el matutino de Las Estrellas (Hoy) y en la revista más importante de Editorial Televisa (TVyNovelas). Si nada cambia los planes, la primera tarea de Carmen María Muñoz Quesada en Televisa será conducir el especial de Año Nuevo, Mi propósito eres tú”, escribió entonces Kaffie en su columna Sin lisonja.

Las palabras del periodista quedarían confirmadas con el reciente anuncio de Juan José Origel.

