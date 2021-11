Carmen Muñoz se va y regresa Ingrid Coronado: los cambios en TV Azteca

Carmen Muñoz comunicó recientemente su salida de TV Azteca mientras que Ingrid Coronado regresó (Fotos: Instagram/@carmenmoriginal/@ingridcoronadomx)

Hace casi una semana los fans de la famosa Carmen Muñoz mostraron su preocupación debido a que la conductora no se había presentado durante varios días en los programas de TV Azteca donde normalmente aparecía. Otra cosa que llamó la atención es que Ingrid Coronado está de regreso en la televisora del Ajusco y últimamente hubo algunos cambios respecto a los conductores.

En la última semana, Carmen se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que miles de usuarios se presentaran ante diferentes cuestiones, la principal fue relacionada a su ausencia en Al Extremo, en donde es una de las conductoras principales. Al igual que su ausencia en Los Premios de la Radio 2021 que se llevaron a cabo hace algunos días y también estaría a cargo de su conducción pero no se presentó.

Finalmente hoy por la mañana varios medios de comunicación dieron a conocer que la presentadora terminó su relación laboral con TV Azteca.

Aunque existen diversos rumores como un posible cambio de televisora y de programa, Pati Chapoy explicó: “Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, reveló la titular en su programa Ventaneando.

Carmen decidió salir de TV Azteca (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

No todo son malas noticias, ya que hace algunas semanas Ingrid Coronado anunció su regreso a TV Azteca, lo que sorprendió al público, pues estuvo más de tres años fuera del matutino Venga la Alegría y dio a conocer que será parte de un nuevo proyecto todos los sábados a partir del 20 de noviembre a las 8:00 p.m.

“Fue una época increíble de mi vida profesionalmente hablando y también personal. Estuve tres años fuera y de pronto llegar a Todos a bailar que me tiene enamorada, que me tiene feliz, pues ha sido una experiencia realmente increíble y me siento muy agradecida”, comentó la presentadora.

Por otro lado, hace más de un mes empezaron las transmisiones de Venga la Alegría edición fin de semana, programa que inmediatamente captó la atención de los televidentes debido a que es una versión completamente independiente a la que se presenta de lunes a viernes. Con un elenco completamente nuevo e innovadoras secciones, se colocó entre las preferencias del público.

La nueva edición del matutino cuenta con diferentes conductores cada fin de semana (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

Algunos de los presentadores que forman parte del fin de semana son: Sofía Aragón que es una modelo, actriz y ex participante de Miss Universo. A sus 27 años la conductora formó parte de La Voz México y de varios concursos de belleza. Aristeo Cázares, quien fue el ganador de la segunda temporada de Exatlón México ganándose el cariño de la gente por su carisma. De igual manera fue parte del elenco de MasterChef Celebrity.

Mati Álvarez es otra de las ganadoras de Exatlón México, la atleta de 25 años debuto como conductora en la trasmisión de los pasados Juegos Olímpicos por lo que se preparó tomando un curso de conducción. Pese al éxito de la nueva edición del programa obtuvo comentarios negativos por parte de los espectadores y pidieron que cambiaran de presentadores.

Ante las circunstancias el productor Dio Lluberes incluyó desde entonces diferentes roles entre los conductores al igual que invitados sorpresas cada fin de semana. Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” es una de las famosas más pedidas por los seguidores y el domingo pasado se presentó en el matutino en compañía de Lalo Brito, Jorge Blanco, entre otros.

"La Bebeshita" fue una de las invitadas especiales en una de las últimas emisiones del matutino (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

SEGUIR LEYENDO: