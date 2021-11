Pati Chapoy reveló cómo lucía cuando tenía 20 años y era modelo

FOTO: Instagram/@chapoypati / Twitter/ @Alaingitano

La conductora de televisión, Pati Chapoy, reveló unas imágenes de su juventud, cuando tenía 20 años y era modelo de ropa, lo que ocasionó la emoción y sorpresa de sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la anfitriona de Ventaneando compartió una fotografía que a su vez fue tuiteada por un usuario. En ella se puede apreciar a una Chapoy muy joven, aunque con su característico corte tipo pixie y su delgada silueta.

FOTO: Twitter@Alaingitano

“¿Es usted Sra. Chapoy?”, le preguntó un usuario de la red social. Ante el cuestionamiento, la presentadora contestó brevemente: “Sí, a mis 20... saludos”. En la publicación que se titulaba Última moda, Chapoy aparece vestida con distintos modelos de vertidos cortos, con diferentes estampados y colores.

Los seguidores de la conductora reaccionaron emocionados ante el tuit: “Sigues igualita, Pati, Muy guapa”, “¡Waaaw! Qué bonita”, “Qué guapa ahora y antes”, “Siempre con mucho estilo”, escribieron en respuesta algunos de los seguidores de la famosa conductora.

FOTO: Twitter@Alaingitano

Recientemente, la conductora que trabaja junto a Pedro Sola y Daniel Bisogno, causó revuelo cuando reveló a quién pensaba dejarle su lugar en la televisora del Ajusco durante una entrevista con el Escorpión Dorado.

En la dinámica del personaje, Pati Chapoy se pronunció sobre uno de los temas más polémicos de su carrera, y es que fuera de los pasillos de TV Azteca se especula que la presentadora es una persona que elije con quién trabajar y a quién despedir. Al respecto, la oriunda de la Ciudad de México negó todo.

(Foto: Captura de pantalla( Youtube peluche en el estuche)

“No, no corro gente, por una simple razón, porque yo no contrato, a las únicas personas que sugiero que pueden trabajar conmigo las contrata Azteca, yo tomo la decisión de que este Daniel Bisogno, Mónica Castañeada y Ricardo Manjarre, de que estén los que están. Y en producción también, pero el contrato lo hace Azteca y el que despide es el que tiene el mando en Azteca, yo no. Ahorita me están cargando el muertito con la conductora de Al Extremo, Carmen Muñoz, que esta unos días de vacaciones y ya están publicando que la corrí”, explicó entre risas.

Ventaneando inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa. La primera se ha mantenido por muchos años al frente del programa vespertino consiguiendo un éxito inigualable.

Sobre este tema, el Escorpión Dorado también ahondó y cuestionó a Pati Chapoy sobre cómo se ha mantenido con éxito durante tantos años y cómo ha logrado tener una posición privilegiada dentro de TV Azteca.

“Bueno, Ventaneando es un programa basado en la investigación, en el reporteó diario y con el compromiso de todos para mantener el programa al aire. Este programa de televisión ha resultado ser un negocio, fuera de serie, para la empresa. Yo no estoy por mi bonita cara, ni porque hago muy bien mi chamaba sino porque obviamente logré un exitoso modelo de negocios para TV Azteca”, recalcó la conductora de 72 años.

FOTO: Instagram/@chapoypati

Para Pati Chapoy su programa ha sido fundamental para el crecimiento de los medios de espectáculos en México: “Ventaneando se ha vuelto la agencia informativa de espectáculos para todos, mira gracias a la investigación que hace el programa mañana lo vas a ver en diversos medios”.

En otro tema, la presentadora también reveló el nombre de a quién consideró para que tomé la batuta del programa de espectáculos cuando ella se retire: “Una vez tomé la decisión de quién se podía quedar y, es más, lo hablé con esta persona, me senté con ella: ‘¿estás dispuesta?’, bueno, ¿sabes quién fue? La ‘Choco’”, mencionó la comunicadora.

Fotos: Instagram @jimenachoco / @chapoypati

En este sentido, puntualizó que, aunque la decisión ya estaba tomada, Jimena Pérez de Vaca, mejor conocida por dicho apodo, tuvo algunos asuntos personales que le impidieron cumplir la promesa: “Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid, pero quién sabe si ellos tomen la decisión de regresar a México, están muy bien en Madrid”, añadió Chapoy.

