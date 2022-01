Carmen Muñoz confirmó su contratación en Televisa y confesó si será parte de “Hoy”

(Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

La conductora de televisión, Carmen Muñoz, rompió el silencio sobre su salida de la televisora del Ajusco y confirmó que ahora trabaja para Televisa, en donde trabajó hace más de una década en proyectos como Nuestra casa, junto a Coque Muñíz, Raquel Bigorra y Talina Fernández.

Durante una entrevista con la publicación TvyNovelas, la presentadora de televisión reveló las razonas por las que dejó la televisora de Al extremo y habló sobre su posible participación en el matutino de Televisa, Hoy.

Sobre las condiciones en las que dejó la televisora de Salinas Pliego, expresó: “Los ciclos terminan y uno tiene que estar consciente de que estamos terminando un ciclo con mucho amor, y así sucedió en TV Azteca”, comenzó.

“No renové contrato porque las condiciones en ese momento no eran las que yo necesitaba (...) Me fui muy agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades con muchísima ilusión, con muchísimos sueños”, agregó.

Carmen aclaró que no renovó su contrato, en primer lugar, para tomarse un descanso de su trabajo y disfrutar a su familia, aunque esto no necesariamente implicó que se haya sentido desgastada por su trabajo al frente de Al extremo.

“Esta oportunidad (de trabajar en Televisa) llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tanquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva”, mencionó.

Sin embargo, a pesar de ya estar dentro de la empresa de manera oficial, Carmen negó la posibilidad de unirse a la plantilla de conductores del matutino de Televisa, Hoy. Aunque tampoco descartó esta oportunidad, puesto que no ha tocado el tema con los ejecutivos de la televisora ni la productora del programa, Andrea Rodríguez.

“No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocaso el tema de ‘Hoy’. Creo que vendrán otras cosas para mí”, concluyó sobre ese tema.

Finalmente, agregó algunos buenos deseos para su nuevo trabajo: “Yo creo que mi estilo es el que he manejado por años, lo que sí he tratado de hacer en cada proyecto es ponerle mi esencia, algo que me identifique, algo con la que la gente sepa que es Carmen Miñoz la que conduce el programa, ya sea una frase o un tono de voz (...) siempre busco que el público sienta una identificación conmigo”.

A finales de noviembre del 2021, causó revuelo la sorpresiva salida de Carmen Muñoz del programa Al extremo, emisión que conducía desde hacía varios meses al lado de Anette Cuburu; aunque no se despidió de su público oficialmente a través de la pantalla que le dio la fama, la presentadora escribió un par de mensajes en sus redes sociales dejando ver que estaría fuera de la televisora del Ajusco.

Asimismo, durante esas mismas fechas, Pati Chapoy confirmó que una de las conductoras estrella de la televisora del Ajusco dejó la empresa

En ese entonces, se rumoró que la también conductora de Enamorándonos iba a conducir el programa de fin de año de la televisora de San ángel, sin embargo, el periodista Pepillo Origel reveló que esto no sucedría. Finalmente, el programa se transmitió en las vísperas de año nuevo con Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley como conductores princIpales de la emisión especial.

