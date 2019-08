Así, el escritor reafirmó lo que muchos espectadores ya creían: la tercera temporada no decepcionó, y con una fórmula similar a las anteriores, supo mantener el suspense y enganchar a sus seguidores, que ya cuentan los días para el lanzamiento de la cuarta temporada, que aclarará todas las incógnitas que quedaron sin resolver. Aunque Netflix no confirmó una fecha concreta, se espera que llegue a la plataforma de streaming en enero de 2020. Y según la actriz que interpreta a la ex inspectora Raquel Murillo -ahora conocida como Lisboa-, Itziar Ituño, la banda enfrentará muchos problemas durante el atraco y tendrá "un enemigo dentro del banco".