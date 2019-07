Hay incluso quien va más allá y defiende que Belén Cuesta es el as en la manga de "El Profesor". Siempre planificado y meticuloso, el cerebro del atraco no deja un cabo suelto. Como deja claro desde los primeros episodios de la última temporada, él no cree en absoluto en el plan ideado por su hermano Berlín, siempre más calmado y amante del riesgo y de la improvisación. Con una estimación del 50% de posibilidades de sobrevivir al atraco, es probable que el personaje de Álvaro Morte se haya preparado un plan secreto de último recurso.