–Evidentemente en cine se está perdiendo, pero en el teatro y en la música va a seguir existiendo. Yo necesito ese contacto, por una cuestión sensible, siento que ahí están el verdadero oficio y la batalla del actor y el músico, independientemente de que me gusta intercambiar cosas con personas. Ese contacto me parece vital y necesario y siempre voy a volver. Por eso me da bronca que en el cine se haya perdido.