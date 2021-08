Andy Ruiz se sometió a una satisfactoria cirugía de rodilla; volverá al ring en diciembre

Andy Ruiz no tenia movilidad completa de su rodilla derecha por casi tres años, por lo que se sometió a una cirugía con el doctor Carlos Lomelí, el mismo doctor que intervino al Canelo Álvarez en abril pasado.(Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

El boxeador de peso completo Andy Ruiz Jr. se sometió a una cirugía de rodilla este martes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La intervención fue todo un éxito y solo requerirá de máximo tres meses para que el pugilista pueda volver a subir a los encordados.

El pugilista mexicoamericano venía cargando con un problema en la rodilla derecha, desde hace más de tres años, que no le permitía una movilidad plena y mucho dolor después de entrenamientos muy intensos. Al respecto el padre del pugilista, el señor Andy Ruiz Sr. mencionó en entrevista para ESPN:

“Le operaron la rodilla derecha, ya tenía como tres años que estaba batallando con esa rodilla, que no podía correr mucho, que no podía hacer ciertos movimientos, se ponía gel y eso para mitigar el dolor, pero recientemente ya no era suficiente y se tomó la decisión de la operación que fue una artroscopia y la hizo el mismo doctor que operó a Canelo, Pedro Lomelí”

Andy Ruiz tuvo una victoria en el mes de mayo pasado. (Foto: Twitter@BoxingInsider)

Con respecto a cuándo podría ser la próxima pelea del boxeador, Ruiz Sr. mencionó: “Nos dieron esperanza para que volviera en el mes de diciembre. El mismo preparador físico, el doctor nos dijeron que, si todo va bien como ahora, entonces existe esa posibilidad, pero vamos a ver llegado el momento. Ahora estamos contentos de que la cirugía salió bien”.

Por lo que podríamos ver a El Destroyer nuevamente en acción en el mes de diciembre, recordando que en el mes de mayo el pugilista de peso pesado derrotó al también mexicoamericano Chris Arreola por decisión unánime en la ciudad de Carson, California. En una pelea con buenos destellos del nacido en el mismo estado de la pelea, ya que si bien cayó a la lona en el segundo round, pudo reponerse y batir a Arreola en las puntuaciones finales.

Buscando en 2020 al equipo de Canelo Álvarez, esa pelea fue el estreno de Andy Ruiz entrenando con Eddy Reynoso Jr. y todo el Canelo Team. Que lo han ayudado a perder más de 40 kilos y mejorar de manera considerable con respecto a su forma de boxear, técnica y movimiento de cintura.

Andy Ruiz ha hecho una excelente amistad con el mejor peleador libra por libra del mundo, Saúl Canelo Álvarez. (Foto: Twitter@superlidermx)

Recompuso totalmente su carrera, que se veía perdida después de un meteórico ascenso al ganar de manera sorpresiva los cuatro títulos de la división de pesos pesados en junio de 2019 ante Anthony Joshua y perdiéndolos en menos de 6 meses en la revancha contra el pugilista americano.

Con esto, el boxeador mexicano adquirió una grave depresión que le hizo encerrarse por meses, rompiendo toda relación con su ex entrenador Manny Robles:

“Es una locura cómo, cuando estás en la cima, todos están contigo apoyándote. Pero cuando pierdes, mucha gente se dispersa. Fue el punto más bajo. Cuando perdí sólo me quería meter debajo de mi cama, esconderme y comer Cheerios” declaró Andy Ruiz para <i>Mailsport</i>

Recordemos que Andy Ruiz es el primer boxeador de origen mexicano en ganar algún cetro en la categoría de pesos pesados, con este hito El Destroyer perdió rápidamente la cabeza, con ayuda de una rápida fama, fiestas y alcohol al por mayor.

Ahora, con un camino totalmente diferente y con la reestructuración de su persona apoyado por el Canelo Álvarez y su equipo, Andy Ruiz busca peleas de primer catalogo para nuevamente intentar ser el mejor libra por libra en los pesos pesados del deporte.

Andy Ruiz comentó acerca de sus próximos rivales en el podcast de Mike Tyson. (Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

En entrevista en el podcast del ex campeón mundial Mike Tyson, Andy Ruiz comentó que entre las posibilidades de sus próximos combates se encuentran el cubano Luis Ortíz, después de que el pugilista caribeño comentara en entrevista para TUDN: “(Andy Ruiz) es un descaro, es un gordo mamón, no me gusta ofender pero es un llorón”.

O bien buscar un combate contra la superestrella británica Dylian White: “Está Dillian (Whyte), del Reino Unido también. La verdad es que hay muchos buenos rivales” comentó Ruiz Jr. en el programa. O también buscar un combate contra Charles Martin, que se especuló podría darse en octubre de este año, antes del anuncio de su intervención. Irónicamente Martin es entrenado por su ex preparador Manny Robles.

