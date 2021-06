“Es un llorón”: Luis Ortiz criticó a Andy Ruiz Jr. por no querer enfrentarlo

Andy Ruiz Jr. fue duramente criticado por Luis Ortiz ante la negativa de enfrentarlo en un combate de boxeo (Foto: Instagram@andy_destroyer13/Twitter@Orlaf4)

El regreso de Andy Ruiz al cuadrilátero tuvo como objetivo mostrar una nueva era en su carrera como boxeador. Su principal objetivo es recuperar los cinturones que le dieron la gloria cuando venció a Anthony Joshua, aunque seis meses después los perdió cuando fue superado por el púgil británico. No obstante, después de su enfrentamiento con Cristóbal Arreola, han surgido nuevas voces que desean retarlo, no obstante, han sido desairados por el mexicano.

Entre los principales candidatos a sostener peleas contra el excampeón mundial se encuentra Luis “King Kong” Ortiz. El cubano se ha mostrado dispuesto a pelear contra Destroyer desde que bajó del ring en mayo de 2021. Sin embargo, la negativa ha provocado el disgusto del retador, quien arremetió severamente contra el miembro de “Canelo Team” en una entrevista para TUDN.

“Andy Ruiz dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro. Es un gordo mamón. No me gusta ofender, pero es un llorón (...) Ellos hablan muchas cosas. Mencionan mi nombre, pero lo mencionan a boca cerrada. No son capaces de decidirse a pelear”, aseguró durante su intervención.

Luis Ortíz solamente ha perdido dos veces en su carrera, ambas en busca del cetro por de los pesos pesados vs Deontay Wilder (Foto: Youtube/PBC ON FOX)

Luis Ortiz se encuentra inactivo desde 2019, cuando enfrentó su última pelea en contra de Deontay Wilder, quien ahora está clasificado en el tercer lugar del ranking de ESPN para la categoría de peso completo. El 23 de noviembre de aquel año, el cubano cayó a la lona a los dos minutos con 51 segundos del séptimo round, con lo cual acumuló su segunda derrota.

Por su parte, Andy Ruiz colectó su victoria número 34 cuando doblegó a Chris Arreola. Después de 12 rounds, la decisión de los jueces favoreció al miembro del establo de Eddy Reynoso, la cual también fue cuestionada por los aficionados, entre ellos Ortiz.

“La pelea entre Ruiz y Arreola fue muy reñida. La pelea fue un poco injusta con los jueces, pero fui allí para hacerle saber que estoy en la fila para pelear con él”, aseguró en una conversación con George Ebro.

Andy Ruiz venció a Arreola en su regreso a los cuadriláteros en medio de una decisión cuestionada (Foto: Harry How/AFP)

Por ello, tras más de un año de no sostener enfrentamiento alguno de manera oficial, piensa que enfrentar a Ruiz Jr. será una gran exhibición para consolidar su regreso a los encordados. En ese sentido, hace algunas semanas declaró que se encuentra listo para cualquier reto, pues:

“Como siempre, estoy en el gimnasio, preparándome y manteniéndome, deshaciéndome de cualquier óxido en mí. No puedo alejarme del gimnasio y esperar a que suene el teléfono para que me digan que tengo una pelea. Cuando eso suceda no me tomarán desprevenido”, afirmó en el mismo espacio.

La confianza en su preparación es tal que se siente seguro para enfrentar a cualquier púgil. Incluso a Joshua y Dilian White, quienes ocupan el segundo y cuarto lugar del listado de los mejores en la categoría.

El objetivo de Andy Ruiz Jr. es arrebatarle las fajillas a Anthony Joshua (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

King Kong considera tener las habilidades necesarias para exigir a Ruiz. Por ello, en diversas ocasiones ha afirmado que si el mexico-americano busca las fajillas de nueva cuenta, pelear con él será un buen desafío. “Sí Andy Ruiz quiere volver a pelear por el título aquí estoy. Si me gana, tiene todas las posibilidades de hacerlo”, concluyó.

Por su parte, Ruiz sigue entrenando junto a Saúl “Canelo” Álvarez. Debido a que no ha definido a su próximo rival, en días pasados preguntó en su cuenta de Twitter “¿con quién quieren verme pelear próximamente?”. Aunque diversos usuarios propusieron a Whyte, Wilder y, por supuesto a Joshua, otros tantos recomendaron que sostenga un “calentamiento” en contra Luis Ortiz, pero no se ha pronunciado al respecto.

