Óscar de la Hoya buscaría pelear contra Saúl Canelo Álvarez en sus próximos combates

Fotos: Archivo Infobae // Instagram @canelo

Con el regreso de Óscar de la Hoya al ring, el legendario Golden Boy buscará sacar provecho de su retorno al boxeo profesional. El también promotor comentó en conferencia de prensa -cuando anunció su regreso al box- que ya estaba cansado de las peleas de exhibición, por lo que motivó a que su próxima pelea fuera un combate sancionado.

“Esto no es un juego, literalmente dije que si íbamos a hacer esto, lo íbamos a hacer de verdad. Esto no es canción y baile o esas exhibiciones de las que ya estamos cansados”, destacó en la presentación del evento, la cual será promovido por Triller Fight Club.

Su regreso al cuadrilátero será el próximo 11 de septiembre contra el peleador de las artes marciales Vitor Belfort en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos. Recientemente de la Hoya volvió a hablar sobre sus intensiones de tener mayores combates contra los mejores peleadores en la actualidad, según recapituló ESPN.

Su combate que representa la salida del retiro y también será el inicio de una serie de peleas que buscará pactar en el futuro. El primer rival que tiene entre las cejas es a Saúl Canelo Álvarez. En reiteradas ocasiones apuntó que le gusta hacer las cosas con seriedad y profesionalismo, por lo que haría todo lo posible para enfrentarse al Canelo Álvarez

Incluso comentó que de ser posible también retaría a Floyd Mayweather. A lo largo de su trayectoria como boxeador profesional combatió con los grandes exponentes de aquel tiempo en la categoría peso wélter y peso superwélter como a Julio César Chávez o a Manny Pacquiao por ello comentó que buscará al multicampeón tapatío.

“Siempre he peleado con los mejores, desde Pacquiao y Mayweather hasta Hopkins y Julio César Chávez. Siempre he querido grandes retos y eso es lo que me dará Vitor Belfort. Un reto que me obligará a llevar mi entrenamiento y mi mentalidad a un enfoque superior”, declaración que recogió ESPN.

Hasta el momento, el propio Canelo no ha salido a hablar al respecto, pues con De la Hoya tuvo problemas anteriormente cuando Álvarez peleó bajo la promotora Golden Boy y le condicionaron algunos combates y llegó a instancias legales.

Por lo que la posible pelea entre Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez podría ser una pelea sin precedentes y con una rivalidad fuera del ring.

A principios de julio, el golden boy habló de su regreso al boxeo y de sus planes a futuro para retar al Canelo. Buscará “hacer una el 5 de mayo, el próximo año, a retar al mejor boxeador del mundo que es Mayweather o, si no quiere pelear Mayweather y darme la revancha, retar al Canelo Álvarez. ¿Por qué no pelear? Si me van a madrear, que me madree el mejor”.





*información en desarrollo