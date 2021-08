“No me gusta pelear con perdedores”: Jake Paul arremetió contra Julio César Chávez Jr.

Jake Paul arremetió contra Julio César Chávez Jr. (Foto: Jasen Vinlove/REUTERS)

El YouTuber, Jake Paul buscará mantener su invicto este 29 de agosto en la pelea que se llevará a cabo en el Rocket Mortgage FieldHouse Arena, de Cleveland, enfrentando al peleador de artes marciales mixtas, Tyron Woodley.

No obstante, Jake aseguró en entrevista para LA Times, que existen varios peleadores interesados en enfrentarlo, entre ellos se encuentra el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., quien señaló hace unos meses que enfrentaría a Jake en “cualquier día de la semana”.

Sin embargo, el YouTuber dejó claro que no está interesado en medirse en el ring contra él, pues aseguró que no sería un buen rival puesto que pierde todo el tiempo: “No me gusta pelear perdedores… pierde todo el tiempo”, señaló sobre el peleador mexicano.

Cabe recordar que Chávez Jr. cayó en su último combate por decisión dividida ante el excampeón de MMA, Anderson Silva: “Perdió contra Anderson Silva, siendo que soy un mejor peleador que él. Si quiere ser noqueado en una sesión de sparring, entonces arreglaremos algo”, afirmó.

Asimismo, Paul aseguró que está creciendo rápido en el deporte y pronto se convertirá en campeón mundial: “Creo que muy pronto, voy tan rápido como puedo en el deporte. Tengo una lista que ha hablado hacia mí, entonces tengo una lista en la que voy señalando uno a uno y próximamente me verás peleando boxeadores reales y abriéndome el camino para convertirme en campeón mundial”, mencionó.

Julio César Chávez Jr. perdió su último combate frente a Anderson Silva (Foto: Captura YouTube Box Azteca)

Además, dejó un mensaje para todas las personas que lo han criticado: “Ellos lo verán porque estoy haciendo sparring con boxeadores reales, profesionales, todo el tiempo en el campamento… toda mi vida ha sido una pelea”, declaró Jake. “Poco a poco lo irán respetando y cuando me vean ganar continuamente, a un nivel cada vez más alto de competencia, entonces nadie realmente no muchos podrán decir nada”.

Sin embargo, la celebridad de internet reconoció que la pelea que está por enfrentar contra Tyron Woodley, es probablemente la más difícil que ha tenido en su carrera:

“Él será mi oponente más difícil hasta el momento. Es un noqueador, cinco veces campeón de UFC, Es un noqueador, cinco veces campeón de UFC, considerado uno de los mejores welters de todos los tiempos. Tengo un contrincante muy serio con capacidad para noquear, entonces para el 29 de agosto tengo que estar fino, ser preciso y estar listo para ir a la guerra”, dijo el estadounidense.

Jake Paul se ha visto envuelto en múltiples polémicas fuera del ring, y es que ahora podría pasar hasta un año de su vida en prisión. Paul fue detenido en 2020 por dos delitos menores: allanamiento de morada y reunión ilegal en un centro comercial de la ciudad de Scottsdale en Arizona.

Jake Paul podría pasar hasta un año en la cárcel (Foto:Jasen Vinlove/ REUTERS)

Tras la investigación a nivel federal, los cargos fueron retirados por no contar con las pruebas suficientes Pero la situación de la figura de internet, cambió drásticamente en los últimos días, ya que el fiscal de la ciudad tomó la decisión de presentar cargos otra vez en su contra, por lo que tendrán que comparecer ante un tribunal para continuar con su juicio.

Todo se remonta al pasado mes de mayo, cuando el FBI arrestó a Jake en su casa de Calabasas California y realizaron un saqueo ahí y en la famosa Graffi Mansion en Las Vegas. Tras el giro que dio el caso y si es declarado culpable, tendrá que pasar un año en la cárcel.

SEGUIR LEYENDO: